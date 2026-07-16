Pas de privilège ! Thibaut Courtois ne bénéficiera pas d'une exception à la règle au Real

Thibaut Courtois va bien prolonger l'aventure au Real Madrid. Mais il ne bénéficiera pas d'une exception dont seul aura profité Cristiano Ronaldo dans l'histoire de la "Casa Blanca".

Le Real Madrid a tranché : Thibaut Courtois va poursuivre l’aventure chez les "Merengues". Selon plusieurs médias espagnols, le club madrilène attend simplement le retour de vacances de son gardien belge pour officialiser une prolongation qui ne fait plus guère de doute.

Actuellement en congé après la Coupe du monde disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Thibaut Courtois devrait prochainement reprendre le chemin de Madrid. À son retour, un rendez-vous avec la direction est prévue, mais les discussions ne devraient pas s'éterniser puisque les deux parties sont déjà sur la même longueur d’onde.

Jusqu'en 2028

L’objectif est clair : prolonger le bail du Diable rouge d’une saison supplémentaire. Son contrat, qui expire actuellement en juin 2027, devrait ainsi être étendu jusqu’en 2028. Une marque de confiance logique pour celui qui, à 34 ans, continue d’être considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète.

Cette prolongation s’inscrit dans la politique bien connue de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid refuse en principe d’offrir des contrats de plusieurs années aux joueurs âgés de plus de 30 ans. Les cadres de l’effectif voient donc leur engagement renouvelé saison après saison, à condition de maintenir leur niveau de performance sur le terrain.

L'exception Ronaldo

Thibaut Courtois lui-même avait récemment confirmé qu'il connaissait cette règle et qu'il allait composer avec. Avant la Coupe du monde, il expliquait n’avoir encore reçu aucune proposition officielle, tout en soulignant que les intentions du club comme les siennes étaient parfaitement claires.



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Une seule véritable exception a été accordée sous l’ère Florentino Pérez : Cristiano Ronaldo. En 2016, alors âgé de 31 ans, le Portugais avait obtenu une prolongation de trois saisons, un privilège dont aucun autre joueur de plus de 30 ans n’a bénéficié depuis lors.

Sauf retournement de situation, le gardien belge prolongera donc son histoire avec le Real Madrid dans les prochaines semaines. Sans revalorisation salariale, mais avec une confiance intacte de la part de son club, où il reste plus que jamais une référence entre les poteaux.