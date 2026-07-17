OFFICIEL : plus de trois ans après son terrible accident, Sofian Kiyine rebondit dans un nouveau club wallon

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : plus de trois ans après son terrible accident, Sofian Kiyine rebondit dans un nouveau club wallon
Photo: © photonews
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L'Olympic Charleroi a officialisé la signature de Sofian Kiyine. Après un passage de six mois à Stockay, le Belgo-Marocain a trouvé un nouveau club en Belgique.

"L'expérimenté Sofian Kiyine renforce notre entrejeu ! Après la Serie A, la Serie B et la Jupiler Pro League, Sofian est un Dogue ! Bienvenue !", a écrit l'Olympic Charleroi sur ses réseaux sociaux.

De retour en Belgique il y a six mois

Le joueur était revenu en Belgique il y a six mois en signant au Royal Stockay Saint-Georges, après un nouveau passage en Italie, à la Triestina et à Foggia. Après son impressionnant accident de voiture survenu à Flémalle en mars 2023, il avait quitté OHL à l'été 2024.

De belles années en Italie

Le natif de Verviers a également connu plusieurs expériences en Italie avant son passage à Louvain. Après avoir quitté le centre de formation du Standard de Liège en 2015, il a rejoint les U19 du Chievo Vérone, puis l’équipe première. Il a ensuite été prêté à l’US Salernitana lors de la saison 2017-2018.

En juillet 2019, le Belgo-Marocain a décroché un transfert à la Lazio Rome pour un million d’euros. Il a directement été prêté à Salernitana, où il est resté jusqu’en août 2020. Il y est retourné pour un nouveau prêt entre janvier et juin 2021, avant de rejoindre Venise en prêt lors de la saison 2021-2022. En septembre 2022, il est revenu en Belgique en signant à OHL pour 1,7 million d’euros.

La valeur marchande de Sofian Kiyine en chute libre

Désormais, sa valeur marchande ne dépasse pas 150 000 euros et il va évoluer en D1 FFA avec l'Olympic Charleroi comme avec Stockay. Lors du précédent exercice, il a disputé un total de 12 matchs avec Stockay à la suite de sa signature en hiver. Avec le club liégeois, il a inscrit un seul et unique but.

La saison dernière, l'Olympic Charleroi évoluait en D1B après avoir remporté le championnat de D1 FFA. Les Dogues ont cependant directement terminé derniers de Challenger Pro League la saison dernière et vont donc retrouver la troisième division belge. L'objectif sera de retrouver le football professionnel après cet échec.

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