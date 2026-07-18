Officiel : un ancien d'Anderlecht rejoint par une vieille connaissance de Charleroi à Dubaï

Loin de Charleroi, Chris Bedia continue ses pérégrinations. Auteur d'une excellente saison en Suisse, il est revenu de son prêt chez son club propriétaire, l'Union Berlin. Mais le voici définitivement vendu, cette fois aux Emirats, où il partagera le vestiaire avec un autre ancien de Pro League.

Le 24 janvier 2022, Chris Bedia quittait Charleroi par la petite porte. Remplaçant puis écarté du groupe par Edward Still, l'attaquant ivoirien a dû s'exiler dans le championnat suisse pour retrouver du temps de jeu. Au FC Servette, il s'est complètement relancé.

Après des premiers mois d'adaptation, Bedia a repris confiance avec deux saisons au-dessus de la barre des dix buts sous René Weiler. Cela lui a valu un transfert à deux millions du côté de l'Union Berlin.

Mais l'ancien attaquant des Zèbres n'a jamais réussi à s'imposer en Allemagne. L'Union l'a donc prêté à Hull City, puis chez les Young Boys Berne. Il y a réalisé une saison canon, avec 17 buts en 36 matchs de championnat suisse. De quoi à nouveau faire remonter sa cote.

Chris Bedia, nouveau résident de Dubaï

L'Union Berlin en a profité pour le vendre à Al-Nasr. Après la Ligue 2, le championnat belge, la Super League suisse, la Championship et la Bundesliga, Bedia va donc découvrir les Emirats Arabes Unis. L'Ivoirien de 30 ans sera le nouveau coéquipier d'un certain Luka Milivojevic, qui a joué à Anderlecht dans une autre vie.

Le Serbe, grand copain d'Aleksandar Mitrovic à Neerpede, avait quitté le Sporting en 2015, pour signer à l'Olympiakos. On l'a ensuite connu pendant pas moins de six ans et demi à Crystal Palace (près de 200 matchs disputés pour les Eagles). Depuis 2023, Milivojevic joue en Pro League emirati, il fera donc un guide parfait pour Bedia.



