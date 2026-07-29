📷 Amadou Onana tout sourire sur son lit d’hôpital : "Alhamdulillah"

57

Amadou Onana est l'un des grands malheureux de cette Coupe du Monde. Touché au ligament croisé antérieur du genou droit, il vient d'être opéré avec succès. Commence maintenant le plus dur : ses neuf mois de réhabilitation.