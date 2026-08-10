Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions
Photo: © photonews
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Matias Fernandez-Pardo n'exclut pas de quitter Lille cet été. Mais malgré ses envies d'ailleurs, le Diable Rouge pourrait être contraint de patienter avant de franchir une nouvelle étape.

Matias Fernandez-Pardo a des envies d'ailleurs, sans pour autant vouloir forcer son départ de Lille. Le Diable Rouge de 21 ans se sent bien dans le Nord, mais il reste attentif à ce qui peut se présenter cet été. Et les possibilités ne manquent pas. Plusieurs grands clubs européens ont pris des renseignements et l'un d'eux a tenté sa chance auprès du LOSC.

C'est l'Atlético de Madrid qui est allé le plus loin jusqu'ici. Le club espagnol a proposé 35 millions d'euros pour Pardo, mais Lille a refusé. Les Madrilènes cherchent à renforcer leur attaque et apprécient la polyvalence du Belge. Liverpool et le Bayern Munich suivent également sa situation, sans avoir formulé d'offre.

Lille fixe le prix de Matias Fernandez-Pardo à 70 millions d'euros

Le LOSC n'est pas pressé de vendre son joueur. Pour entamer de vraies discussions, les dirigeants lillois attendraient au moins 70 millions d'euros selon Foot Mercato. Une somme très éloignée de celle proposée par l'Atlético. Lille avait recruté Pardo à La Gantoise pour 11,5 millions il y a deux ans et peut réaliser une énorme plus-value.

Pardo a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 29 rencontres. Ses prestations lui ont permis de rejoindre les Diables Rouges et de participer à la Coupe du monde 2026.

Le départ de son coéquipier pourrait bloquer Pardo

Un autre dossier permet à Lille de rester ferme. Ayyoub Bouaddi pourrait rejoindre Manchester City pour un montant estimé à 130 millions d'euros. Si cette vente se confirme, le club français n'aura pas besoin de se séparer de Pardo cet été. Il faudra une offre bien plus élevée que les 35 millions déjà proposés par l'Atlético.

Lire aussi… Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

Pardo ne demandera pas à Lille de le laisser partir à tout prix. Le Belge est ouvert à un transfert si une belle opportunité se présente et que le LOSC trouve aussi son compte. Mais si aucun accord n'est trouvé cet été, il est prêt à rester.

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