Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

Fenerbahçe accélère pour Romelu Lukaku. Le club turc a transmis une nouvelle offre à Naples pour le Diable Rouge, qui a donné son accord pour rejoindre Istanbul.

Romelu Lukaku ne veut pas passer une saison sur le banc à Naples. Rasmus Hojlund est devant lui dans la hiérarchie et le Diable Rouge sait que son temps de jeu risque d'être limité. À 33 ans, l'enfant de Neerpede veut enchaîner les matchs et garder un rôle important. Dans ces conditions, rester au Napoli devient de plus en plus difficile à imaginer.

Une cassure depuis le rassemblemant du mois de mars

La relation entre Lukaku et Naples s'est détériorée ces derniers mois. Le retour tardif du Belge après son forfait avec les Diables Rouges en mars avait créé des tensions. Depuis cet épisode, quelque chose s'est cassé entre les deux parties. Naples ne compte plus sur lui et a revu son prix à la baisse pour faciliter son transfert.

Impossible de rester comme doublure pour Romelu Lukaku

Lukaku veut retrouver une équipe où il pourra jouer régulièrement. Malgré une saison compliquée en Italie, il est important avec la Belgique. Pendant la Coupe du monde 2026, l'attaquant a inscrit trois buts avec les Diables Rouges. Pour continuer à tenir ce rôle en sélection, passer une grande partie de la saison sur le banc n'est pas la meilleure solution.

Fenerbahçe travaille depuis plusieurs jours sur l'arrivée de Lukaku et son président s'est personnellement impliqué dans les discussions. Le projet présenté au Diable l'aurait convaincu puisque, selon Fabrizio Romano, Lukaku a donné son accord pour rejoindre le club d'Istanbul.

Une nouvelle offre du club turc

Le dossier est entre les mains des deux clubs. Selon Romano, Fenerbahçe est revenu à la charge lundi soir avec une nouvelle proposition de plus de six millions d'euros. Naples réclame moins qu'avant pour son attaquant et souhaite s'en séparer. Il reste à voir si cette nouvelle offre des Turcs sera suffisante.