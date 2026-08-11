"J'ai l'impression d'assister à un nouveau cycle" : Anderlecht peut-il enfin retrouver les sommets ?

La Jupiler Pro League a repris avec une formule sans Play-Offs. Pour Marc Degryse, trois clubs se détachent clairement pour occuper le podium.

Les Play-Offs appartiennent au passé en Belgique. Dès cette saison, le championnat se jouera avec 18 équipes sur 34 journées. Plus question de partager les points ou de tout rejouer en fin de saison : le classement après la dernière journée sera définitif.

Pour beaucoup, deux équipes partent avec une longueur d'avance dans la course au titre : le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise. Champions en titre, les Brugeois sont considérés comme les principaux favoris pour conserver leur couronne cette saison.

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Mais qui peut venir bousculer ces deux équipes ? Pour Marc Degryse, la réponse est claire. L'ancien Diable Rouge place Anderlecht juste derrière le Club de Bruges et l'Union et pense que les Mauves peuvent malgré tout se mêler à la lutte.

"Tu sais ce qu'il en est avec cet Anderlecht ? Il y a de l'animation", dit Degryse dans Het Laatste Nieuws. "J'avais déjà eu ce sentiment lors du match à domicile contre Hammarby. Le Lotto Park est plein, il y a une bonne ambiance, l'interaction entre les joueurs et les fans est nettement meilleure que les saisons précédentes..."

"De plus, Anderlecht a pratiqué un football dominateur en première mi-temps contre le RAAL La Louvière", poursuit l'ancien pilier du club. "Pressing haut, combinaisons rapides et beaucoup d'enthousiasme. C'est tout simplement la base."



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Degryse est conscient qu'Anderlecht a entamé non pas un sprint, mais un marathon. "Vitor Bruno a beaucoup de travail. Par exemple : aux abords de la surface adverse, ça doit être bien meilleur. Mais le ressenti est bon. J'ai l'impression d'assister à un nouveau cycle."

"Mais cela ne suffira pas pour prétendre au titre", prévient Degryse, qui préfère calmer les attentes des supporters. "Avez-vous vu avec quelle facilité le Club de Bruges et l'Union ont remporté leurs matchs d'ouverture ? Et ces équipes ne sont pas totalement prêtes, hein."

Marc Degryse ne croit pas au STVV, au Standard, à Genk ni à La Gantoise.

"On peut exiger d'Anderlecht qu'ils décrochent cette troisième place", poursuit Degryse, qui reste catégorique dans son analyse du club bruxellois. "De qui cela pourrait-il venir ? Le Standard a laissé des points contre le Cercle, le STVV n'a pas su battre Lommel. Le KRC Genk ? Quelle galère, non ?"

Pourtant, La Gantoise affiche de grandes ambitions cette saison. Les Buffalos veulent retrouver une place dans le haut du classement et visent le top 3. "Je n'ai pas la même impression pour Gand que pour Anderlecht. L'écart en matière de ressenti est énorme. La Planet Group Arena était peu remplie dimanche midi."