Des Belges qualifiés en Ligue des Champions, mais aussi en Conference League : tour d'horizon de ce mardi soir

Il n'y avait pas que l'Union Saint-Gilloise qui disputait son match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, ce mardi soir. Voici le tour d'horizon de la soirée, avec plusieurs Belges engagés.

Il n'y avait pas que l'Union Saint-Gilloise : en Ligue des Champions, neuf matchs retour du troisième tour préliminaire se disputaient ce mardi soir. Tour d'horizon.

En France, d'abord, nos compatriotes Lois Openda et Malick Fofana, titulaires, ont renversé le Sparta Prague (3-0) et se sont qualifiés pour les barrages. Pas de but pour nos Diables Rouges, et à peine du temps de jeu pour Julien Duranville, qui a remplacé Fofana à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Lyon affrontera le Fenerbahçe en barrages.

Le futur club de Romelu Lukaku s'est imposé 0-1 sur la pelouse du Sturm Graz et a confirmé sa victoire 2-0 du match aller. Un penalty de Talisca aura suffi pour les Turcs, ambitieux avec Asensio, Greenwood, Guendouzi, Kanté, Semedo, Skriniar, Aké ou encore l'ancien de La Gantoise Archie Brown au coup d'envoi.

Un Belge qualifié, aussi, en Conference League

Dans les autres résultats, le champion de Suède, Mjällby, s'est fait sortir par le Slovan Bratislava de Yaya Touré, Celje a éliminé l'Ararat Armenia et l'Hapoel Beer Sheva a arraché sa qualification sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade. De même pour le Dinamo Zagreb au Kauno Žalgiris et pour le Levski Sofia au Kairat Almaty.

Aux Pays-Bas, le NEC Nimègue de l'ancien Mauve Bram Nuytinck (36 ans), monté au jeu à quinze minutes du terme, a éliminé l'Olympiakos grâce à sa victoire 2-1 et au but en prolongations d'Emre Mor, ancien très grand espoir du Borussia Dortmund qui s'est quelque peu perdu en chemin et qui n'a jamais eu la carrière escomptée, lui qui approche déjà la trentaine. Dernier résultat, le Sabah Baku a largement battu Aarhus (4-0).





Il n'y avait pas que la Ligue des Champions, puisqu'en Europa League, l'Iberia 1999 s'est qualifié en prolongations contre Larne. En Conference League, on retrouve du Belge, puisque le club norvégien de Brann, où évolue l'ancien arrière droit du Club NXT Denzel De Roeve, s'est qualifié au détriment de l'Apollon Limassol (2-4). Enfin, le Panathinaikos a éliminé le CSKA Sofia en prolongations.