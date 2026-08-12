Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

Le Lierse s'offre Cristian Makaté, qui quitte l'Union. Après un prêt à La Louvière, l'attaquant va tenter de se relancer en Challenger Pro League.

L'Union Saint-Gilloise et le Lierse ont trouvé un accord pour le transfert de Cristian Makaté, une opération confirmée par les deux clubs. L'attaquant quitte définitivement les Bruxellois après quatre saisons sous leurs couleurs et va poursuivre sa carrière du côté du Lisp.

L'attaquant de 23 ans, de nationalité espagnole, a signé pour deux saisons avec une option pour une année supplémentaire.

Makaté, international équato-guinéen, a fait ses classes au RCD Majorque avant de rejoindre l'Union durant l'été 2022. D'abord intégré aux U23, l'attaquant s'y est rapidement montré efficace : 53 buts en 82 rencontres avec les jeunes Unionistes.

Makaté a goûté à l'équipe première, avec une première apparition avec les professionnels le 30 octobre 2024. Régulièrement repris dans le groupe en Ligue des Champions, il n'est pas parvenu à s'installer durablement. L'Union avait choisi de le prêter à La Louvière pour lui permettre d'enchaîner.

Cristian Makaté quitte l’Union SG et s’engage dans la durée au Lierse



"Notre nouvelle recrue s'est entraînée pour la première fois aujourd'hui. Bienvenido Cristian", ont indiqué les Lierrois sur leur site web, ravis de l'arrivée du jeune attaquant.