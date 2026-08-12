Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Lierse s'offre Cristian Makaté, qui quitte l'Union. Après un prêt à La Louvière, l'attaquant va tenter de se relancer en Challenger Pro League.

L'Union Saint-Gilloise et le Lierse ont trouvé un accord pour le transfert de Cristian Makaté, une opération confirmée par les deux clubs. L'attaquant quitte définitivement les Bruxellois après quatre saisons sous leurs couleurs et va poursuivre sa carrière du côté du Lisp.

L'attaquant de 23 ans, de nationalité espagnole, a signé pour deux saisons avec une option pour une année supplémentaire.

Makaté, international équato-guinéen, a fait ses classes au RCD Majorque avant de rejoindre l'Union durant l'été 2022. D'abord intégré aux U23, l'attaquant s'y est rapidement montré efficace : 53 buts en 82 rencontres avec les jeunes Unionistes.

Makaté a goûté à l'équipe première, avec une première apparition avec les professionnels le 30 octobre 2024. Régulièrement repris dans le groupe en Ligue des Champions, il n'est pas parvenu à s'installer durablement. L'Union avait choisi de le prêter à La Louvière pour lui permettre d'enchaîner.

Cristian Makaté quitte l’Union SG et s’engage dans la durée au Lierse


"Notre nouvelle recrue s'est entraînée pour la première fois aujourd'hui. Bienvenido Cristian", ont indiqué les Lierrois sur leur site web, ravis de l'arrivée du jeune attaquant.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Lierse SK

Plus de news

Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

21:30
Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

22:30
Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

21:40
Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

18:00
Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

20:30
Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

20:05
2
Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

19:33
Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

19:00
"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

16:40
1
La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

18:40
OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

19:16
2
"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

18:20
Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

15:40
2
"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

17:30
Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

17:00
Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché" Interview

Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché"

16:20
OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

16:00
Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

15:20
Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines Interview

Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines

14:40
OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

15:00
Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

14:24
Christian Burgess absent de l’entraînement de Gand avant un match important : l’ancien Unioniste est incertain

Christian Burgess absent de l’entraînement de Gand avant un match important : l’ancien Unioniste est incertain

14:00
Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination Réaction

Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination

10:00
3
Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

13:20
OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

12:46
Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

12:00
OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

11:30
La surprise du début de saison : un club de Jupiler Pro League bientôt vendu

La surprise du début de saison : un club de Jupiler Pro League bientôt vendu

11:30
Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer

Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer

11:00
La bagarre qui coûte cher : trois cadres de l'Union d'ores et déjà suspendus pour le début de l'Europa League

La bagarre qui coûte cher : trois cadres de l'Union d'ores et déjà suspendus pour le début de l'Europa League

07:30
Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas Analyse

Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas

10:45
5
🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans

🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans

10:30
L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR !

L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR !

09:30
1
Après la Belgique et le Portugal : une autre grande nation européenne fonce sur Roberto Martinez

Après la Belgique et le Portugal : une autre grande nation européenne fonce sur Roberto Martinez

09:00
Injouable pour Anderlecht : le salaire mirobolant de Romelu Lukaku au Fenerbahçe

Injouable pour Anderlecht : le salaire mirobolant de Romelu Lukaku au Fenerbahçe

08:30
Des Belges qualifiés en Ligue des Champions, mais aussi en Conference League : tour d'horizon de ce mardi soir

Des Belges qualifiés en Ligue des Champions, mais aussi en Conference League : tour d'horizon de ce mardi soir

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
KSK Hasselt KSK Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
RFC Seraing RFC Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 16/08 La Gantoise La Gantoise
FC Liège FC Liège 17/08 Francs Borains Francs Borains

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage Pogi Pogi a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables den strep den strep a propos de Défendre, puis tuer en contre : la RAAL a trouvé un attaquant redoutable pour la méthode Edward Still Gaëtan Lamontagne Gaëtan Lamontagne a propos de Esse, Adedeji-Sternberg, Koopmeiners : quand la recherche d'un ailier se complique au Club de Bruges Union 60 Union 60 a propos de "La FIFA commettrait une terrible erreur" : Donald Trump maintient son soutien envers Gianni Infantino SCHROEDERS SCHROEDERS a propos de Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht Pogi Pogi a propos de Le football belge devient beaucoup plus cher : Telenet dans le viseur Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito Eric Stevens Eric Stevens a propos de Anderlecht, Saint-Trond et le Standard : Jonathan Lardot n'est pas d'accord avec les décisions de la VAR Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Accord trouvé entre Naples et Fenerbahçe : Romelu Lukaku va rejoindre le club turc ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved