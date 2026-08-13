Un ancien Rouche de retour en Belgique : l'adversaire de Saint-Trond en barrage est connu

Depuis de longs mois déjà, Saint-Trond attendait de connaître l'identité de son adversaire en barrage d'Europa League. Les Canaris sont fixés : pour se hisser en phase de ligue, il faudra se défaire d'une équipe chypriote à la fin du mois.

Troisième des derniers Playoffs, Saint-Trond sort d'une saison historique, alors que les Canaris avaient dû lutter pour leur maintien lors des Playdowns un an plus tôt. Un retour aux affaires spectaculaire qui vaut au club un retour en Europe.

Depuis mai, c'est clair : le STVV jouera à la fin du mois d'août sa place en Europa League à l'occasion du barrage, le dernier écueil entre la phase de Ligue. Depuis deux semaines, on savait que l'adversaire serait le gagnant du match entre les Chypriotes de l'Omonia Nicosie et les Gibraltariens de Lincoln.

Saint-Trond pour une participation historique en Europa League

Avec un score de 1-1 au match aller, tout restait ouvert. A domicile, l'Omonia a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0, grâce à un but du Français Loïs Diony en milieu de première mi-temps. Saint-Trond se rendra donc à Nicosie pour tenter d'assurer sa qualification. En cas d'élimination, les Canaris seraient renversés en Conférence League.

L'Omonia renseigne quelques anciens de Pro League. On pense notamment à Loïc Nego, qu'on avait connu au Standard il y a maintenant plus de dix ans. Devenu international hongrois, il est désormais âgé de 35 ans. On retrouve également Jean-Kevin Duverne (parti de La Gantoise) et Carl Eiting, qui avait peiné à s'imposer à Genk.



Pour forcer son destin et sa qualification, Saint-Trond devra retrouver le football qui était le sien la saison dernière et en faisait l'une des équipes les plus agréables à voir jouer de Belgique. Ou se réinventer. Car sans son entraîneur à succès Wouter Vrancke, son buteur Keisuke Goto et son meneur de jeu Ryotaro Ito (étonnamment toujours sans club), c'est une partie de l'épine dorsale de l'équipe qui a pris congé du Stayen cet été.