Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français

À la recherche de derniers renforts pour boucler son mercato estival, le Sporting Charleroi vise le prêt de Steeve Kango, jeune international espoirs français qui va provisoirement quitter l'Olympique Lyonnais. Les négociations concrètes entre les clubs ne seraient pas encore lancées, mais les Zèbres auraient bien un intérêt concret pour le natif de Vaulx-en-Velin, qui pourrait venir concurrencer Kevin Van Den Kerkhof sur la droite.

Après avoir récupéré plus de douze millions d'euros grâce aux départs, notamment, de Yacine Titraoui et d'Etienne Camara, la direction du Sporting Charleroi va finaliser le noyau de l'équipe première dans la dernière ligne droite du mercato, elle qui n'a pour l'instant déboursé que 300.000 € en indemnité de transfert pour boucler l'arrivée de Severin Nioule en provenance de Häcken.

Les Zèbres cherchent encore, entre autres, un latéral droit pour concurrencer Kevin Van Den Kerkhof, et pourraient l'avoir trouvé avec Steeve Kango, ancien international français chez les U18 et natif de Vaulx-en-Velin, en banlieue lyonnaise.

Il y a quelques jours, nos confrères français du Progrès écrivaient que le joueur de 19 ans, né d'un père centrafricain et d'une mère algérienne, était sur le point de quitter l'Olympique Lyonnais en prêt, et plus que probablement vers l'étranger.

Le Sporting Charleroi veut se faire prêter Steeve Kango

Arrivé au sein du centre de formation des Gones en 2021 en provenance du club de Vaulx-en-Velin, Steeve Kango pourrait rejoindre l'effectif du Sporting Charleroi, selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, qui annonce un intérêt concret du club carolo.



Apparu à six reprises avec l'équipe première de l'OL sous la houlette de Paulo Fonseca (quatre fois en Ligue 1, deux fois en Europa League), Steeve Kango n'était pas sur la feuille de match pour le déplacement à Toulouse de la première journée, et n'a pas non plus joué le dernier match amical de l'équipe réserve contre Dijon. Charleroi n'a pas encore engagé de négociations concrètes, mais ne devrait pas tarder à passer à l'attaque.