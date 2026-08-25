OFFICIEL : Nathan Saliba signe à Villarreal et Anderlecht touche un gros chèque

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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OFFICIEL : Nathan Saliba signe à Villarreal et Anderlecht touche un gros chèque
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On touche au but dans le dossier Nathan Saliba. Un accord aurait en effet été trouvé entre le Sporting d'Anderlecht et Villarreal, lundi tard dans la soirée. L'indemnité avancée est de 15 millions d'euros et le Canadien va désormais pouvoir se rendre en Espagne pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert. Le RSCA va donc devoir se mettre à la recherche d'un nouveau milieu de terrain avant la fin du mercato estival.

OFFICIEL : Nathan Saliba signe à Villarreal et Anderlecht touche un gros chèque

C'est officiel, Nathan Saliba quitte Anderlecht pour rejoindre Villarreal. Le club espagnol a confirmé l'arrivée du milieu canadien de 22 ans. Le transfert devrait rapporter 15 millions d'euros au RSCA, auxquels pourront s'ajouter des bonus et un pourcentage sur une future revente.

Arrivé du CF Montréal pour deux millions d'euros l'été dernier, Saliba permet aux Mauves de réaliser une belle opération financière. Son absence contre le Kairat Almaty n'était pas liée à son transfert, mais à une sanction disciplinaire. Anderlecht doit lui trouver un remplaçant avant la fermeture du mercato estival.

On touche au but dans le dossier Nathan Saliba. Un accord aurait en effet été trouvé entre le Sporting d'Anderlecht et Villarreal, lundi tard dans la soirée. L'indemnité avancée est de 15 millions d'euros et le Canadien va désormais pouvoir se rendre en Espagne pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert. Le RSCA va donc devoir se mettre à la recherche d'un nouveau milieu de terrain avant la fin du mercato estival.

Nathan Saliba n'était pas sur la feuille de match pour le déplacement du Sporting d'Anderlecht au Kairat Almaty en barrages d'Europa League. À cause de son transfert ? Non. Le Canadien aurait fait usage de son téléphone lors de l'un des briefings d'avant-match de Vitor Bruno, qui aurait décidé de sévir.

Cela ne signifie cependant pas que le joueur de 22 ans, international à 18 reprises, ne va pas quitter le Lotto Park cet été. On s'en rapproche, même, puisqu'un accord aurait été trouvé avec un club qui s'était sérieusement manifesté ces derniers jours.

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le Sporting d'Anderlecht serait en effet tombé d'accord avec Villarreal, troisième de Liga la saison dernière derrière le Barça et le Real Madrid, mais devant l'Atlético.

Nathan Saliba va signer à Villarreal contre 15 millions

L'indemnité avancée est de 15 millions d'euros, sans compter les bonus et un pourcentage à la revente, ce qui permettrait à Anderlecht de réaliser un joli bénéfice après avoir offert deux millions d'euros au CF Montréal l'été dernier. Nathan Saliba va désormais se rendre en Espagne pour passer sa visite médicale et signer son contrat, lui qui était encore lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2029.

Ce transfert signifie donc une belle rentrée d'argent pour le RSCA, mais aussi la nécessité de recruter un nouveau milieu de terrain avant la fin du mercato. Enric Llansana a en effet déjà montré, ces dernières semaines et ces derniers mois, qu'il n'avait pas l'étoffe d'un titulaire dans l'entrejeu du Sporting d'Anderlecht.

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