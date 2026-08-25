OFFICIEL : Nathan Saliba signe à Villarreal et Anderlecht touche un gros chèque

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On touche au but dans le dossier Nathan Saliba. Un accord aurait en effet été trouvé entre le Sporting d'Anderlecht et Villarreal, lundi tard dans la soirée. L'indemnité avancée est de 15 millions d'euros et le Canadien va désormais pouvoir se rendre en Espagne pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert. Le RSCA va donc devoir se mettre à la recherche d'un nouveau milieu de terrain avant la fin du mercato estival.