Le dernier coup de Sibierski avant la fin du mercato ? Anderlecht vise un défenseur formé au Real Madrid

Anderlecht veut renforcer sa défense avec Victor Rofino. Une première offre a été refusée pour le joueur formé au Real Madrid, mais les Mauves sont prêts à augmenter le montant proposé dans les prochains jours.

Passé par les équipes de jeunes du Real Madrid, Victor Rofino pourrait bientôt découvrir le football belge. À 24 ans, le défenseur central porte le maillot de l'União de Leiria, en deuxième division portugaise. Son profil a attiré l’attention d'Anderlecht, qui avait fait une première tentative pour le recruter. Les Mauves comptent insister dans ce dossier.

Plusieurs clubs en Espagne

Rofino a pas mal voyagé depuis ses années madrilènes. Le défenseur a poursuivi son parcours en Espagne en passant par le CF Intercity, le Real Valladolid et le Real Murcia. Il a choisi le Portugal et Leiria pour la suite de sa carrière. La saison dernière, il a disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues, avec un but et une passe décisive. Un parcours qui lui a permis de connaître plusieurs niveaux du football espagnol et portugais.

International avec 7 sélections

Né en Espagne, Rofino défend les couleurs de la Guinée-Bissau sur la scène internationale. Il compte sept sélections avec le pays africain. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 550 000 euros par Transfermarkt. Anderlecht serait prêt à investir nettement plus pour tenter de l'attirer à Bruxelles.

Une première offre, mais pas la dernière

Selon le journal A Bola, une offre proche d'un million d'euros a été transmise à l'União de Leiria. Le club portugais n'a pas donné son accord et a repoussé cette première approche. Anderlecht avait proposé le double de la valeur marchande actuelle du joueur.



Ce refus ne devrait pas mettre un terme au dossier puisque les Mauve et Blanc envisageraient d'aller jusqu'à 1,5 million d'euros (presque trois fois sa valeur) pour essayer de débloquer les négociations. Anderlecht a une marge pour revoir sa proposition et serait prêt à l'utiliser.