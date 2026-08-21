Nathan Saliba écarté du groupe pour une raison étonnante (et qui n'avait rien à voir avec son transfert)

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Nathan Saliba écarté du groupe pour une raison étonnante (et qui n'avait rien à voir avec son transfert)
Photo: © photonews
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Nathan Saliba n'était pas sur la feuille de match pour le barrage du RSC Anderlecht au Kairat Almaty. Il était pourtant bien du voyage, mais aurait écarté pour raisons disciplinaires par Vitor Bruno. Rien à voir, donc, avec son transfert, qui semble en bonne voie.

Il y avait deux absents étonnants sur la feuille de match ce jeudi pour le match entre le Kairat Almaty et le RSC Anderlecht. En effet, ni Moussa N'diaye, ni Nathan Saliba n'étaient à trouver, que ce soit dans le onze ou sur le banc.

Selon les informations de La Dernière Heure, aucune de ces deux absences n'aurait quoi que ce soit à voir avec un transfert, alors que les deux joueurs sont liés à un éventuel départ. Moussa N'diaye (qu'on cite notamment à Schalke 04) était légèrement blessé ; Ludwig Augustinsson était titulaire. Le Suédois et le Sénégalais se disputent la place de n°1 au poste de back gauche, et il est difficile de dire lequel a l'avantage en ce moment dans l'esprit de Vitor Bruno.

Nathan Saliba puni pour avoir utilisé son téléphone 

La raison de l'absence de Nathan Saliba, encore titulaire dimanche dernier à Beveren, est un peu plus étonnante. Elle serait en effet... disciplinaire. Le Canadien aurait fait usage de son téléphone lors de l'un des briefings d'avant-match de Vitor Bruno. Le Portugais ne rigole pas avec la discipline, et aurait donc décidé de sévir.

Voilà qui ne va pas aider Saliba à convaincre son entraîneur. Le milieu de terrain international canadien est en effet loin de son meilleur niveau depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde 2026, et a disputé un match très médiocre au Freethiel dimanche dernier.

Lire aussi… Retour au pays pour un excédentaire d'Anderlecht ? Un club frappe à la porte
Dans le onze de base, il paraît désormais devancé par le trio Kana-Ambros-Llansana. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles le RSC Anderlecht collaborera à un départ en cette fin de mercato : Villarreal serait sur le coup, et les discussions seraient en cours...

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