Burgess sonne la révolte ! La Gantoise passera l'hiver au chaud en Europe

La Gantoise s'est qualifiée pour la phase de ligue de la Conférence League grâce à sa victoire 2-3 à Hibernian. Les Buffalos ont eu très chaud en Ecosse, mais Christian Burgess a montré la voie à suivre dans le dernier quart d'heure.

Tout restait ouvert après le 0-0 du match aller. Gand a bien commencé, faisant même trembler les filets après cinq minutes. Mais le but de Tiago Araujo a été annulé pour une légère poussée de Josué Vergara sur le gardien adverse.

Le bon début de match des visiteurs de confirmait au quart d'heure avec une nouvelle phase dangereuse, un centre vicieux de Momodou Sonko que Vergara manquait de peu. C'est ensuite Tibe De Vlieger qui a eu l'opportunité d'ouvrir le score, sans plus de réussite.

Une première mi-temps en maîtrise

Après une première occasion pour les locaux, Gand a repris sa domination, marquée par un nouveau centre de Sonko pour Vergara, dans les gants du portier écossais. Ce n'était que partie remise : trois minutes plus tard, Vergara ouvrait bel et bien le score en reprenant parfaitement sur un centre d'Araujo. Malgré une dernière parade de Davy Roef, 0-1 pour Gand au repos.

L'entame de deuxième mi-temps a été tout autre. Hibernian a d'emblée réagi avec un but annulé pour une faute de main...et un but validé quelques minutes plus tard, sur un centre repris par Kerr au second poteau (53e, 1-1).

La Gantoise secouée

Une physionomie qui a placé les hommes de Rik De mil dans une position délicate dans cette deuxième mi-temps. Et pourtant, le marquoir a bien failli virer à 1-2 peu avant le dernier quart d'heure, sur un corner dévié sur le cadre par Christian Burgess.





Mais la balance a bel et bien penché du côté écossais avec une combinaison qui a laissé spectatrice la défense gantoise quelques minutes plus tard (77e, 2-1). Gand a eu le mérite de ne pas baisser les bras pour autant : après avoir été frustré par la barre, Burgess a fait parler son flair sur corner pour égaliser (84e, 2-2).

El Hadji Seck, la surprise de la fin de match

Dans l'euphorie, Davy Roef sortait un arrêt sensationnel pour empêcher le 3-2. Sur un fil, la rencontre a définitivement basculé dans le camp de La Gantoise dans les dernières minutes. Alors que l'on se dirigeait vers les prolongations, le petit El Hadji Seck, très percutant lors de sa montée, est parti en contre et a forcé la défense locale au but contre son camp sur son centre au second poteau (90e, 2-3).

La Gantoise a eu très chaud mais verra bien la Conférence League, un verdict crucial pour les finances du club. Le football belge aura donc cinq représentants avec les Buffalos en plus du Club de Bruges (Ligue des Champions), de l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht (Europa League), ainsi que de Saint-Trond, également en Conférence League.