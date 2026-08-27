Romelu Lukaku confirme le grand rêve de son après-carrière : "Quand je vois Vincent Kompany..."

Certains joueurs ne savent pas encore trop ce qu'ils feront après leur carrière. D'autres, en revanche, ont déjà une idée bien précise en tête. C'est évidemment le cas de Romelu Lukaku, qui ne laisse jamais rien au hasard. Visiblement inspiré par son ancien coéquipier Vincent Kompany, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a confirmé son envie de devenir, un jour, entraîneur principal.

Le Fenerbahçe de Romelu Lukaku a arraché sa qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions en s'imposant sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, ce mercredi soir.

Après le partage du match aller (1-1), les Turcs ont inscrit deux buts dans les trente premières minutes au Groupama Stadium avant de voir les Gones revenir dans le match grâce au très joli but de Malick Fofana. Lyon a ensuite eu deux buts annulés, dont un de Loïs Openda, mais n'a pas réussi à égaliser.

Romelu Lukaku était donc très heureux au micro de Gilles De Bilde sur VTM Nieuws après la rencontre. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges s'est néanmoins permis de souligner que son équipe aurait dû mieux gérer son avantage sur le plan tactique pour ne pas se mettre en danger dans les dernières minutes.

Romelu Lukaku confirme son envie de devenir entraîneur principal

Ce après quoi De Bilde a taquiné Lukaku. "Y a-t-il un entraîneur qui sommeille en toi ?" Romelu n'a pas hésité. "Oui, je pense que c'est mon ambition de faire ça après ma carrière de footballeur. Quand je vois comment Vincent Kompany le fait... Tout le monde sait que je regarde tous les matchs, et je ne le fais pas par simple habitude. Je le fais parce que je veux apprendre et être prêt."

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"Quand on sait ce qu'on veut faire après sa carrière, c'est plus facile. Je ne me vois pas vraiment aller sur des plateaux de télévision et commenter les matchs. Si je peux former des jeunes joueurs et leur apprendre à progresser, ce serait bien. Un rôle de joueur-entraîneur comme Kompany à ses débuts ? Je ne pense pas que ça soit pour moi. Mais je vais d'abord jouer, puis on verra. Ma priorité est Fenerbahçe", a conclu Romelu Lukaku.