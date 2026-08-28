Les joueurs d'Anderlecht ont des préférences pour le tirage, Vitor Bruno... ne veut pas en parler

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Les joueurs d'Anderlecht ont des préférences pour le tirage, Vitor Bruno... ne veut pas en parler
Photo: © photonews
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Ce vendredi à 13h, le RSC Anderlecht sera fixé concernant ses adversaires européens. Il y a de potentielles très belles affiches pour les Mauves, qui pourraient aussi espérer faire des résultats. Colin Cooseman et Marten Winkler ont donné leurs préférences.

L'AC Milan, la Juventus, l'Olympique de Marseille, le Bayer Leverkusen, l'Olympique Lyonnais mais aussi des clubs anglais comme Sunderland ou Crystal Palace, ou des déplacements chauds comme l'Olympiakos, le Celtic ou le Besiktas : le RSC Anderlecht peut hériter d'un groupe franchement compliqué s'il est malchanceux au tirage ce vendredi.

Colin Coosemans, lui, n'hésite pas au moment de donner sa préférence en termes de grosses affiches : "Des clubs italiens à l'extérieur, ce serait le top", confesse le capitaine des Mauves. Cela signifierait Milan ou la Juve, les deux seuls clubs italiens en Europa League.

Colin Coosemans se rappelle de 2024-2025

"Mais il y a deux ans, nous avions affronté de belles équipes et n'avions pas fait pâle figure face à elles", se rappelle Coosemans. Anderlecht s'était notamment imposé à la Real Sociedad, au Slavia Prague et avait partagé à la maison contre Porto.

"Nous avions manqué le top 8 de très peu, à la différence de buts, je crois", continue-t-il. "L'idéal, à mes yeux, ce serait un mélange de belles affiches et de matchs lors desquels nous pouvons réussir quelque chose et prendre assez de points au final".

Marten Winkler rêve de l'OM... mais ne dit pas non à Leverkusen

Le nouveau n°10 du RSC Anderlecht s'est également présenté à l'interview et a évoqué le tirage à venir : il espère naturellement de belles affiches pour ses débuts européens avec sa nouvelle équipe. "Milan ou la Juventus, évidemment, mais Marseille aussi serait très bien", estime Marten Winkler, qui n'a pas l'air particulièrement enthousiaste à l'idée d'affronter un club allemand.

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"Oui, bien sûr, pourquoi pas, même si... je les connais (sourire). Mais c'est vrai que pour un Allemand, affronter le Bayer Leverkusen, ça a toujours quelque chose de spécial", concède-t-il. Le Bayer est la seule équipe allemande en Europa League. 

Vitor Bruno... nous a envoyé balader 

Pour le détail, nous avons également demandé à Vitor Bruno, le coach des Mauves, s'il avait un adversaire précis en tête, mentionnant bien sûr le SL Benfica, grand rival de "son" FC Porto. Avec un petit sourire, le Portugais nous a gentiment éconduit.

"Vous savez ce que je vais dire, non ?", nous interroge-t-il. Notre réponse : qu'il ne pense qu'à dimanche et l'Union. Bingo. "Nous pourrons reparler de l'Europe plus tard, quand nous connaîtrons les adversaires. En parler maintenant n'est qu'une perte de temps, et il ne faut pas perdre de temps". C'est bien noté...

 

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