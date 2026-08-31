🎥 "Les gens sous-estiment peut-être la Ligue 1" : Axel Witsel a fait ses débuts dans le championnat français

Axel Witsel a effectué ses débuts sous les couleurs de l'OGC Nice dimanche. Malheureusement pour lui, son équipe s'est inclinée sur le score de 3-0 face au Paris FC. Le Diable Rouge a pris la parole face aux médias après son premier match sous les couleurs niçoises.

Axel Witsel était titulaire dans l'entrejeu niçois. Il a été remplacé à la 73e minute alors que son équipe était menée 2-0. Il est évidemment déçu du résultat mais heureux d'avoir fait ses débuts : "D’un côté, content d’avoir pu jouer mes premières minutes, mais de l’autre côté, j’aurais préféré avoir une première différente. Même si je trouve qu’on a quand même bien démarré le match."

"En fait, on concède le penalty au plus mauvais des moments (ndlr, Nice a encaissé un premier but sur penalty à la 21e minute de jeu), là où on est vraiment bien. Après, dans l’ensemble, je trouve qu’on a une possession quand même stérile. Le problème, c’est qu’on arrivait à aller dans ces 30 derniers mètres, mais ça manquait un peu de peps et d’être tueurs devant. Paris, à chaque fois qu’ils venaient devant notre but, c’était dangereux. Donc je pense que ça a été la grande différence aujourd’hui", a-t-il ajouté.

La Ligue 1 sous-estimée ?

Comment le Diable Rouge a-t-il vécu cette rencontre dans un championnat où il n'avait jamais joué ? "Le niveau du championnat est bon. C'était mon premier match. Physiquement, je me suis bien senti. Bon, à partir de la 70e, j’ai commencé un peu à avoir des crampes. Moi, j’ai eu quatre ou cinq entraînements vraiment dans les jambes, donc c’est tout à fait logique. Je n’ai pas eu une préparation comme tout le monde."

"Après, je trouve que, peut-être, les gens sous-estiment la Ligue 1", a-t-il souligné. "C’est quand même un championnat assez athlétique où, physiquement, c’est costaud. Il y a beaucoup de joueurs qui sont bons techniquement, des joueurs forts en un contre un, des joueurs d’instinct. Donc non, il y a du niveau."