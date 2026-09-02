Arnaud Bodart pourrait profiter du jeu de chaises musicales lancé par Lucca Brughmans

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Arnaud Bodart pourrait profiter du jeu de chaises musicales lancé par Lucca Brughmans
Photo: © photonews
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Sur une voie de garage du côté du LOSC, Arnaud Bodart a déjà eu des contacts avec Saint-Trond et la RAAL La Louvière ces derniers jours, mais les deux clubs ont finalement conservé leur gardien, Marcos Peano pour l'un et Leo Kokubo pour l'autre. Toutefois, le jeu de chaises musicales engagé par Lucca Brughmans pourrait lui permettre de s'engager du côté de... Louvain.

Le mercato est toujours synonyme de jeu des chaises musicales, et c'est encore plus vrai lorsque l'on évoque la position de gardien de but. Un seul domino suffit parfois à en faire basculer de nombreux autres derrière lui.

C'est notamment le cas de celui qui anime notre Jupiler Pro League en ces dernières heures de mercato, et qui a commencé avec le transfert de Lucca Brughmans vers Liverpool contre 35 millions d'euros. Le tout jeune portier terminera bien la saison dans le Limbourg, mais le club de la Mersey dispose d'une clause pour le faire venir dès le mois de janvier. "Un cas peu probable", a écrit le Racing Genk dans son communiqué.

Leysen à Genk, et Bodart à OHL ?

Les pensionnaires de la Cegeka Arena n'en demeurent pas moins prévoyants et ont déjà identifié le nom de son successeur, Tobias Lawal n'ayant pas du tout convaincu. Il passe actuellement sa visite médicale à Genk et se nomme Tobe Leysen, qui était sur le banc à Louvain en ce début de saison, derrière Dani Van den Heuvel, qui avait quitté le Club de Bruges où il n'avait pas vraiment d'opportunités de temps de jeu.

Cela va donc pousser le club louvaniste à chercher un nouveau gardien pour concurrencer Van den Heuvel dans les dernières heures du mercato. Belge comme Leysen, si possible, et pas trop cher, le club étant à la recherche d'un nouveau propriétaire après la mise en vente de King Power. Une solution semble toute trouvée : Arnaud Bodart.

L'ancien portier du Standard était déjà en contact pour revenir en Pro League

Du côté de Lille, l'ancien gardien du Standard, qui était numéro 2, est passé numéro 3 cet été à la suite de l'arrivée d'Orlando Gill, gardien du Paraguay à la Coupe du monde, tandis que le Turc Berke Özer est toujours bien là. L'ex-quatrième gardien des Diables Rouges avait déjà eu des contacts pour rejoindre la RAAL La Louvière ou Saint-Trond ces derniers jours.

Mais il aurait pour cela fallu un départ de Marcos Peano, qui a finalement prolongé, ou de Leo Kokubo, qui était cité à Parme. Les Italiens ont finalement jeté leur dévolu sur Simone Ghidotti, gardien titulaire de la Sampdoria en début de saison dernière avant d'être mis sur le banc au mois de janvier, et la porte s'est refermée pour Arnaud Bodart.

Lille devrait se montrer conciliant

Une autre pourrait donc s'ouvrir avec le départ de Tobe Leysen vers Genk. Malgré les départs d'Ayyoub Bouaddi et de Matias Fernandez-Pardo et un total de ventes atteignant les 162 millions d'euros contre 42 millions d'achat, le LOSC souhaite encore alléger sa masse salariale en cette fin de mercato et préfère un jeune du centre de formation à Arnaud Bodart pour le poste de troisième gardien.

Un prêt ou une vente à bas prix sont possibles pour celui dont le contrat se termine dans un an et qui est estimé à 1,5 million d'euros sur le site de référence Transfermarkt. Un dossier qui pourrait s'accélérer rapidement, le mercato fermant ses portes dans à peine plus de 24 heures.

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