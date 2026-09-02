Max Dean devrait finalement rester à La Gantoise

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Max Dean semble plus que jamais sur le départ à La Gantoise. Courtisé par plusieurs clubs anglais, l'attaquant n'entre plus régulièrement dans les choix de Rik De Mil.

Nicolas Baccus

Max Dean devrait finalement rester à La Gantoise

Ces dernières semaines, Max Dean est rarement apparu dans la sélection de La Gantoise. Le joueur était à la recherche d’un transfert et semblait avoir trouvé une porte de sortie du côté de Bolton Wanderers. Une opération estimée à trois millions d’euros.

Il semblerait toutefois que le club anglais ait finalement trouvé une meilleure alternative à Max Dean. Bolton aurait donc décidé de renoncer au transfert du joueur. Le mercato étant désormais fermé en Angleterre, l’attaquant de La Gantoise ne pourra plus rejoindre Bolton et semble parti pour rester chez les Buffalos, à moins qu’une autre porte de sortie ne se présente.

Max Dean semble plus que jamais sur le départ à La Gantoise. Courtisé par plusieurs clubs anglais, l'attaquant n'entre plus régulièrement dans les choix de Rik De Mil.

Absent face à Hibernian ce jeudi, Max Dean avait déjà été écarté de la sélection face à Malines, avant de faire son retour dans le groupe contre Göteborg. L'attaquant était ensuite à nouveau absent face à La Louvière. Tout porte donc à croire que le joueur souhaite quitter La Gantoise.

Bolton et Millwall s'intéressent à Max Dean

Bolton Wanderers souhaite s'attacher les services de l'attaquant et a vu une première offre, supérieure à un million d'euros, être refusée par les Buffalos. Le club anglais est ensuite revenu à la charge avec une proposition avoisinant les deux millions d'euros, également repoussée par La Gantoise. Millwall suivrait également Max Dean depuis quelque temps.

Rik De Mil fait le point

"Reverra-t-on Max Dean sous le maillot de La Gantoise ? C'est tout à fait possible. C'est un gars incroyablement honnête et quelqu'un de bien. Samedi, nous avons eu une bonne discussion ensemble", a expliqué Rik De Mil en conférence de presse à la Planet Group Arena après la rencontre face à Malines le 9 août dernier.

Les chances de revoir Max Dean sous le maillot gantois semblent bien diminuer : "La situation est très claire. Je pense que nous en avons suffisamment parlé et que le sujet a été discuté. Je fais mes choix et, tant que la situation ne changera pas, ces choix ne changeront pas beaucoup non plus."

"Le nombre de joueurs que l'on peut sélectionner pour l'Europe est plus important qu'en championnat, mais les discussions ont été claires. Je fais mes choix en fonction de ce que je vois", a poursuivi l'entraîneur des Buffalos.

Max Dean sera-t-il encore du voyage en Écosse la semaine prochaine ou prendra-t-il plutôt la direction de l'Angleterre ? Les prochaines semaines pourraient être animées du côté de la Planet Group Arena.

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