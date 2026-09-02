OFFICIEL : Lucas Stassin tient son transfert de rêve

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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OFFICIEL : Lucas Stassin tient son transfert de rêve
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Lucas Stassin est officiellement un joueur du FC Séville. Après un été passé à tenter de quitter l'AS Saint-Etienne, le Diable Rouge est prêté avec option d'achat en Andalousie.

Florent Malice

Lucas Stassin est officiellement un joueur du FC Séville

C'est désormais officiel. Présent ce lundi en Andalousie pour y signer son contrat, Lucas Stassin (21 ans) est prêté au FC Séville par l'AS Saint-Etienne. Un prêt payant à hauteur de 2,5 millions d'euros, qui est assorti d'une option d'achat (non-obligatoire) estimée aux alentours des 20 millions d'euros. Saint-Etienne gardera un pourcentage de 20% à la revente sur la plus-value.

C'est un beau pas en avant pour Stassin, arrivé à Saint-Etienne en 2024 et qui avait suivi les Verts en Ligue 2 l'été passé. A l'époque déjà, Lucas Stassin avait été tout proche d'un transfert, mais l'ASSE avait été trop gourmand. Cette fois, c'est la bonne : le Diable Rouge, qui a connu sa première sélection en mars dernier, va découvrir la Liga. Et retrouvera peut-être les Diables plus tard dans le mois, si Mark Van Bommel décide de faire appel à ses services. 

Nicolas Baccus

Lucas Stassin est arrivé en Andalousie (Séville)

Lucas Stassin va bien rejoindre le FC Séville. Le joueur belge est arrivé en Andalousie ce mardi. Il est prêt à signer un contrat sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Il a été aperçu aux côtés de Félix Correia, ailier gauche du LOSC, qui est également en route vers un départ à Séville. L'attaquant portugais va également signer en prêt avec le club andalou.

Les deux joueurs ont tous les deux pris le même vol en provenance de Paris. Ils vont désormais passer leur visite médicale et signer leurs contrats respectifs.

Nicolas Baccus

Lucas Stassin attendu en Andalousie vers 12h00

Le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri a apporté plus d'informations sur le départ de Lucas Stassin au FC Séville en provenance de l'AS Saint-Étienne, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le buteur prendra l'avion ce mardi matin et sera en Andalousie aux alentours de 12h00 afin de finaliser sa signature avec le club espagnol.

Lucas Stassin s'apprête à découvrir un nouveau grand championnat après avoir déjà évolué en Ligue 1 lors de sa première saison chez les Verts. La saison dernière, le club andalou a terminé à la 13e place du championnat espagnol.

Nicolas Baccus

Lucas Stassin devrait rejoindre un club de Liga

Le quotidien L'Équipe confirme des négociations très avancées entre le FC Séville et l'AS Saint-Étienne. Le buteur de 21 ans devrait quitter les Verts pour rejoindre le club andalou. Il devrait s'agir d'un prêt payant de 2,5 millions d'euros avec option d'achat non obligatoire de 25 M€ à lever au maximum en juin 2027.

L'AS Saint-Étienne dispose de 20 % de plus-value en cas de futur transfert définitif. Lucas Stassin avait rejoint l'AS Saint-Étienne à l'été 2024 en provenance du KVC Westerlo et s'apprête ainsi à le quitter trois ans plus tard.

Lucas Stassin est proche de Séville. Peu utilisé à Saint-Étienne, l'attaquant belge de 21 ans pourrait rejoindre le club espagnol sous la forme d'un prêt. Les discussions sont bien avancées entre les deux clubs pour boucler rapidement cette opération avant la fin du mercato.

Lucas Stassin pourrait quitter Saint-Étienne dans les dernières heures du mercato estival. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l'attaquant belge est proche de rejoindre le Séville FC. Les discussions entre les deux clubs ont bien avancé et portent sur un prêt. À 21 ans, l'ancien joueur d'Anderlecht pourrait découvrir la Liga et donner une nouvelle direction à sa saison.

Un début de saison compliqué pour Lucas Stassin

Stassin joue peu depuis le début de la saison. Le Belge n'a eu droit qu'à deux entrées en jeu et n'a pas encore marqué. Saint-Étienne a inscrit dix buts en trois matchs. L'ancien joueur de Westerlo doit se contenter d'un rôle de remplaçant pour le moment.

Un prêt puis un transfert définitif ?

Cette piste pourrait permettre à Stassin de jouer plus. Séville serait un beau choix pour le Belge, avec une Liga plus offensive que la Ligue 2. Les deux clubs doivent encore se mettre d'accord sur les conditions du prêt. Rien n'est signé pour le moment, mais les discussions avancent bien.

Stassin avait été recruté pour dix millions d'euros en 2024

Saint-Étienne avait beaucoup investi sur Stassin. Le club français avait déboursé 10 millions d'euros pour le recruter à Westerlo en 2024. Depuis, sa valeur a augmenté. Transfermarkt l'évalue à 15 millions d'euros. L'ASSE préfère le prêter plutôt que le vendre.

Plusieurs clubs se sont intéressés à Stassin ces derniers jours, mais Saint-Étienne n'a reçu aucune offre concrète. Séville a pris une longueur d'avance et les discussions sont entrées dans une phase importante. Si les derniers détails sont réglés, le jeune attaquant belge pourrait faire ses valises pour l'Andalousie et tenter de gagner sa place sous ses nouvelles couleurs.

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