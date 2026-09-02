Un véritable cirque : "Malick Fofana ne savait pas pour qui il passait sa visite médicale, il ne décide rien"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Un véritable cirque : "Malick Fofana ne savait pas pour qui il passait sa visite médicale, il ne décide rien"
Deviens fan de Sunderland! 24

Malick Fofana a rejoint Sunderland dans les dernières heures du mercato. Un dossier véritablement rocambolesque lors duquel le joueur a été tiraillé entre Crystal Palace et Sunderland, au gré des commissions promises à ses représentants.

C'est en tout cas le récit absolument fou que nous fait le célèbre journaliste d'investigation français Romain Molina, qui a suivi le dossier et y a consacré une vidéo entière sur sa chaîne. Molina, qui en a pourtant vu d'autres, l'affirme : le transfert de Malick Fofana à Sunderland est l'un des plus "farfelus" qu'il ait eu l'occasion de documenter. 

"Entre 18 et 20h, Malick Fofana passe sa visite médicale... mais il ne sait pas pour quel club. Il ne sait pas si c'est pour Crystal Palace ou pour Sunderland. Et les deux clubs, de leur côté, pensent avoir le joueur", affirme ainsi Molina. 

Le noeud du problème : l'entourage du joueur. Représenté par Roc Nation, une société de management liée au label du rappeur Jay-Z et qui représente les intérêts d'énormément de joueurs du top européen, Malick Fofana est surtout représenté à titre individuel par son oncle, mandaté "pour le marché belge" par Roc Nation.

Sunderland, Crystal Palace ? Malick Fofana ne déciderait de rien

"Pourquoi pensez-vous qu'avec le talent qu'il a, Malick Fofana n'a d'offres que de Sunderland et Crystal Palace ? Manchester City a fait une offre de 100 millions pour Cody Gakpo. Si City offre autant pour Gakpo et que vos seules offres, c'est Sunderland et Crystal Palace pour 30 millions, il faut vous poser des questions sur vos agents", souligne Romain Molina, qui est clair : beaucoup de clubs européens ont refusé de discuter avec Lyon en raison de la gestion de Fofana par ses agents, qui demandent des commissions très élevées.

La lutte se fera donc entre Sunderland et Crystal Palace. Le joueur lui-même avait une préférence : Crystal Palace, où il allait retrouver Pierre Sage. "Fofana lui-même dit qu'il veut venir, mais il est très clair : ce n'est pas lui qui décidera", lâche Molina.

Lire aussi… Officiel : après un épisode rocambolesque, voilà où signe Malick Fofana

L'OL, de son côté, laisse faire, et les enchères vont donc commencer... pas au sujet du montant de transfert, mais bien du montant de la commission aux agents, un montant "à six chiffres", affirme le journaliste d'investigation français.

"Et en plus de ça, j'ai ouï-dire qu'on aurait demandé un petit 500.000 euros pour deux membres de la famille. Les fameux "faux frais". Crystal Palace s'est demandé légalement comment faire ça. On dira simplement que Sunderland est un peu plus malléable", continue Molina. "À aucun moment, l'avis du joueur n'est pris en compte. "Tu as envie de jouer où?", ça, vous oubliez : ce qui compte c'est l'argent, l'argent, l'argent". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sunderland
Malick Fofana

Plus de news

Officiel : après un épisode rocambolesque, voilà où signe Malick Fofana

Officiel : après un épisode rocambolesque, voilà où signe Malick Fofana

07:40
Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : finalement bien Sunderland plutôt que Crystal Palace ?

Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : finalement bien Sunderland plutôt que Crystal Palace ?

22:35
Nkada (et Henry) partis, Zeqiri arrivé et un mercato fini : ce Standard-là est-il armé pour le Top 5 ? Analyse

Nkada (et Henry) partis, Zeqiri arrivé et un mercato fini : ce Standard-là est-il armé pour le Top 5 ?

11:30
Un concurrent de moins pour Lavia : Manchester City dépense une somme colossale, record en Angleterre

Un concurrent de moins pour Lavia : Manchester City dépense une somme colossale, record en Angleterre

10:30
Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top"

Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top"

11:00
OFFICIEL : Lucas Stassin tient son transfert de rêve

OFFICIEL : Lucas Stassin tient son transfert de rêve

09:30
Un transfert record, trois fois Joueur Moldave de l'année : qui est Oleg Reabciuk, nouveau back d'Anderlecht?

Un transfert record, trois fois Joueur Moldave de l'année : qui est Oleg Reabciuk, nouveau back d'Anderlecht?

09:00
Catastrophe pour Wout Faes, coincé à Leicester City

Catastrophe pour Wout Faes, coincé à Leicester City

08:30
Après son transfert raté, Joel Ordoñez raconte son calvaire

Après son transfert raté, Joel Ordoñez raconte son calvaire

08:00
Absent dimanche, un Unioniste quitte bel et bien le Parc Duden pour l'Angleterre

Absent dimanche, un Unioniste quitte bel et bien le Parc Duden pour l'Angleterre

07:20
Finalement pas de transfert : Marcos Peano prolonge jusqu'en 2029 à la RAAL

Finalement pas de transfert : Marcos Peano prolonge jusqu'en 2029 à la RAAL

07:00
Brughmans à Liverpool mais qui reste à Genk : l'avenir de ce gardien de Pro League est-il bouché ?

Brughmans à Liverpool mais qui reste à Genk : l'avenir de ce gardien de Pro League est-il bouché ?

06:30
Le Parquet fédéral veut sanctionner Cissé plus sévèrement que Forbs : Gand et Bruges réagissent

Le Parquet fédéral veut sanctionner Cissé plus sévèrement que Forbs : Gand et Bruges réagissent

06:00
Anderlecht a-t-il trouvé son milieu de terrain en Serie A ?

Anderlecht a-t-il trouvé son milieu de terrain en Serie A ?

23:50
OFFICIEL : un concurrent en moins pour Mike Penders à Chelsea

OFFICIEL : un concurrent en moins pour Mike Penders à Chelsea

23:20
OFFICIEL : Un jeune joueur du FC Barcelone s'engage pour 4 ans à l'Antwerp

OFFICIEL : Un jeune joueur du FC Barcelone s'engage pour 4 ans à l'Antwerp

23:40
La Premier League s'éloigne pour Dodi Lukebakio : il devrait rester à Benfica

La Premier League s'éloigne pour Dodi Lukebakio : il devrait rester à Benfica

23:35
Un nouveau Japonais en Pro League : un attaquant de Gamba Osaka va débarquer à Charleroi

Un nouveau Japonais en Pro League : un attaquant de Gamba Osaka va débarquer à Charleroi

22:50
Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

22:47
OFFICIEL : Anderlecht tient le successeur de Moussa N'Diaye et Vitor Bruno le connaît bien

OFFICIEL : Anderlecht tient le successeur de Moussa N'Diaye et Vitor Bruno le connaît bien

22:26
OFFICIEL : Lucca Brughmans signe à Liverpool mais restera à Genk cette saison

OFFICIEL : Lucca Brughmans signe à Liverpool mais restera à Genk cette saison

22:00
Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"

Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"

22:00
Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

21:30
OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

21:00
1
OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

20:45
Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

20:30
OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard

OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard

20:00
OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

19:00
"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

18:30
Live. Les dernières rumeurs, les officialisations 2/9

Live. Les dernières rumeurs, les officialisations 2/9

00:00
Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

18:00
Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

17:30
3
L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

17:00
2
OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

16:41
OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

16:15
OFFICIEL : Timothé Nkada quitte le Standard et rejoint Troyes

OFFICIEL : Timothé Nkada quitte le Standard et rejoint Troyes

16:35

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 2
Crystal Palace Crystal Palace 1-4 Manchester City Manchester City
Liverpool Liverpool 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Coventry City Coventry City 0-1 Hull City Hull City
Bournemouth Bournemouth 1-1 Everton Everton
Tottenham Tottenham 0-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Sunderland Sunderland 1-0 Fulham Fulham
Leeds United Leeds United 1-1 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 4-3 Brighton Brighton
Manchester United Manchester United 5-2 Ipswich Town Ipswich Town
Aston Villa Aston Villa 0-1 Arsenal Arsenal

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit den strep den strep a propos de Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ? Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe JoBg JoBg a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved