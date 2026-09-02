Un véritable cirque : "Malick Fofana ne savait pas pour qui il passait sa visite médicale, il ne décide rien"

Malick Fofana a rejoint Sunderland dans les dernières heures du mercato. Un dossier véritablement rocambolesque lors duquel le joueur a été tiraillé entre Crystal Palace et Sunderland, au gré des commissions promises à ses représentants.

C'est en tout cas le récit absolument fou que nous fait le célèbre journaliste d'investigation français Romain Molina, qui a suivi le dossier et y a consacré une vidéo entière sur sa chaîne. Molina, qui en a pourtant vu d'autres, l'affirme : le transfert de Malick Fofana à Sunderland est l'un des plus "farfelus" qu'il ait eu l'occasion de documenter.

"Entre 18 et 20h, Malick Fofana passe sa visite médicale... mais il ne sait pas pour quel club. Il ne sait pas si c'est pour Crystal Palace ou pour Sunderland. Et les deux clubs, de leur côté, pensent avoir le joueur", affirme ainsi Molina.

Le noeud du problème : l'entourage du joueur. Représenté par Roc Nation, une société de management liée au label du rappeur Jay-Z et qui représente les intérêts d'énormément de joueurs du top européen, Malick Fofana est surtout représenté à titre individuel par son oncle, mandaté "pour le marché belge" par Roc Nation.

Sunderland, Crystal Palace ? Malick Fofana ne déciderait de rien

"Pourquoi pensez-vous qu'avec le talent qu'il a, Malick Fofana n'a d'offres que de Sunderland et Crystal Palace ? Manchester City a fait une offre de 100 millions pour Cody Gakpo. Si City offre autant pour Gakpo et que vos seules offres, c'est Sunderland et Crystal Palace pour 30 millions, il faut vous poser des questions sur vos agents", souligne Romain Molina, qui est clair : beaucoup de clubs européens ont refusé de discuter avec Lyon en raison de la gestion de Fofana par ses agents, qui demandent des commissions très élevées.

La lutte se fera donc entre Sunderland et Crystal Palace. Le joueur lui-même avait une préférence : Crystal Palace, où il allait retrouver Pierre Sage. "Fofana lui-même dit qu'il veut venir, mais il est très clair : ce n'est pas lui qui décidera", lâche Molina.



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L'OL, de son côté, laisse faire, et les enchères vont donc commencer... pas au sujet du montant de transfert, mais bien du montant de la commission aux agents, un montant "à six chiffres", affirme le journaliste d'investigation français.

"Et en plus de ça, j'ai ouï-dire qu'on aurait demandé un petit 500.000 euros pour deux membres de la famille. Les fameux "faux frais". Crystal Palace s'est demandé légalement comment faire ça. On dira simplement que Sunderland est un peu plus malléable", continue Molina. "À aucun moment, l'avis du joueur n'est pris en compte. "Tu as envie de jouer où?", ça, vous oubliez : ce qui compte c'est l'argent, l'argent, l'argent".