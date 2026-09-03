Aucun joueur de Premier League ne fait mieux : la statistique impressionnante concernant Thomas Meunier

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Aucun joueur de Premier League ne fait mieux : la statistique impressionnante concernant Thomas Meunier
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Thomas Meunier est le joueur qui a parcouru le plus de distance en Premier League en ce tout début de saison, rapporte FotMob. Une statistique impressionnante qui témoigne de l'excellente condition physique du Diable Rouge, qui continue d'afficher un énorme volume de jeu malgré ses 34 ans.

Deux journées de Premier League ont jusqu'à présent été disputées. Thomas Meunier a à chaque fois joué l'intégralité de ses rencontres avec Sunderland. Il a fait ses débuts en Premier League face à Ipswich Town le 22 août dernier. Les Black Cats se sont inclinés sur le score de 2-1 face au promu. Contre Fulham, le natif de Bastogne a à nouveau été titulaire et son équipe s'est imposée 1-0.

Dans le classement des joueurs ayant parcouru le plus de distance en Premier League lors de ces deux premières journées de championnat, l'ancien joueur de Virton figure en tête avec 25,0 km parcourus devant Pascal Groß, milieu de terrain de Brighton de 35 ans, et Kai Havertz, buteur d'Arsenal qu'on ne présente plus. Thomas Meunier a parcouru 12,5 km par match, Pascal Groß, 12,1 et Kai Havertz 12.

Un volume de jeu exceptionnel à 34 ans

Une statistique d'autant plus impressionnante que Thomas Meunier a désormais 34 ans et découvre seulement cette saison la Premier League. Après son premier match contre Ipswich Town, Thomas Meunier reconnaissait d'ailleurs devoir encore s'adapter à ce nouvel environnement. "Peut-être que c'est nouveau pour moi, la Premier League. Tu ne sais pas à quoi t'attendre, tu ne peux sous-estimer personne", expliquait-il après la défaite de son équipe.

Désormais, il compte une victoire et une défaite en Premier League à son actif et est l'une des satisfactions de Sunderland en ce début de saison. Ce samedi, les Black Cats se déplaceront sur la pelouse de Brentford. Un match qui s'annonce loin d'être évident, mais Thomas Meunier espère bien aider son équipe à aller chercher la victoire. Une chose est en tout cas sûre : il ne compte pas ménager ses efforts.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Brentford - Sunderland en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (05/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sunderland
Brentford
Thomas Meunier

Plus de news

Le président du LOSC tacle Thomas Meunier : "Je l'adore, mais..."

Le président du LOSC tacle Thomas Meunier : "Je l'adore, mais..."

11:30
Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union

Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union

19:57
LIVE : Suivez Anderlecht - Courtrai en direct commenté (20h30) Live

LIVE : Suivez Anderlecht - Courtrai en direct commenté (20h30)

18:39
Un an après son départ de Bruges : Chemsdine Talbi pourrait déjà changer de club

Un an après son départ de Bruges : Chemsdine Talbi pourrait déjà changer de club

16:20
Acheté 10 millions, capitaine puis envoyé à Anderlecht : que s'est-il passé avec Omobamidele ?

Acheté 10 millions, capitaine puis envoyé à Anderlecht : que s'est-il passé avec Omobamidele ?

19:00
Live mercato (03/09) : Gabriel Martinelli quitte Arsenal, un club de Pro League en discussions avancées avec l'AS Monaco pour Samuel Nibombé

Live mercato (03/09) : Gabriel Martinelli quitte Arsenal, un club de Pro League en discussions avancées avec l'AS Monaco pour Samuel Nibombé

18:45
Samuel Gueulette fait ses adieux à La Louvière : "Je garderai toujours ce club dans mon cœur"

Samuel Gueulette fait ses adieux à La Louvière : "Je garderai toujours ce club dans mon cœur"

18:30
Quatre matchs, quatre cartons jaunes : Kevin Mac Allister déjà menacé, "Même à l'entraînement, il prend jaune"

Quatre matchs, quatre cartons jaunes : Kevin Mac Allister déjà menacé, "Même à l'entraînement, il prend jaune"

18:00
OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League

OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League

17:35
OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

17:20
1
"Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité" Interview

"Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité"

16:40
Charleroi fixé pour l'Union, mais pas encore sur son huis clos : voici quand tombera le verdict

Charleroi fixé pour l'Union, mais pas encore sur son huis clos : voici quand tombera le verdict

17:00
OFFICIEL : un "gamin" de Neerpede quitte Anderlecht pour rejoindre un club de Pro League

OFFICIEL : un "gamin" de Neerpede quitte Anderlecht pour rejoindre un club de Pro League

16:00
Retour aux sources pour Arthur Vermeeren : il ne manque plus que l'officialisation

Retour aux sources pour Arthur Vermeeren : il ne manque plus que l'officialisation

15:20
"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard Interview

"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard

14:44
Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League

Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League

15:00
3
Romelu Lukaku avait refusé l'ultime offre de Naples : voici ce que le club lui proposait

Romelu Lukaku avait refusé l'ultime offre de Naples : voici ce que le club lui proposait

14:40
Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

14:20
OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup

OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup

14:00
Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues

Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues

13:30
Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?

Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?

13:00
Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

12:30
1
Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League

Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League

12:00
🎥 Vincent Kompany a dû apprécier : le tifo complètement fou d'Osnabrück face au Bayern Munich

🎥 Vincent Kompany a dû apprécier : le tifo complètement fou d'Osnabrück face au Bayern Munich

11:00
Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

10:30
Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ

Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ

10:00
Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"

Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"

09:30
Une porte se ferme en Jupiler Pro League pour Arnaud Bodart

Une porte se ferme en Jupiler Pro League pour Arnaud Bodart

09:00
Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League

Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League

08:15
Une sensation du championnat pourrait faire son retour du côté de Westerlo

Une sensation du championnat pourrait faire son retour du côté de Westerlo

07:45
Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !

Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !

07:18
Nicolas Raskin a rejeté une offre en cette fin de mercato estival

Nicolas Raskin a rejeté une offre en cette fin de mercato estival

07:00
Wout Faes a refusé un retour en Jupiler Pro League cette semaine !

Wout Faes a refusé un retour en Jupiler Pro League cette semaine !

06:30
Malgré un contexte difficile : Malick Fofana, le transfert idéal pour devenir un cadre des Diables Rouges ?

Malgré un contexte difficile : Malick Fofana, le transfert idéal pour devenir un cadre des Diables Rouges ?

02/09
Pas trois, mais bien deux nouveaux médians à Anderlecht

Pas trois, mais bien deux nouveaux médians à Anderlecht

23:00
5
Le Bayern encore irrésistible : le début de saison idéal se poursuit pour Vincent Kompany

Le Bayern encore irrésistible : le début de saison idéal se poursuit pour Vincent Kompany

22:50

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 3
Ipswich Town Ipswich Town 04/09 Liverpool Liverpool
Newcastle Utd Newcastle Utd 05/09 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 05/09 Leeds United Leeds United
Manchester City Manchester City 05/09 Coventry City Coventry City
Fulham Fulham 05/09 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 05/09 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 05/09 Sunderland Sunderland
Hull City Hull City 05/09 Aston Villa Aston Villa
Everton Everton 06/09 Manchester United Manchester United
Arsenal Arsenal 06/09 Chelsea Chelsea

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi El Malvario El Malvario a propos de Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League Union 60 Union 60 a propos de Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée Pogi Pogi a propos de Raskin en route vers un transfert en toute fin de mercato ? Accord conclu entre les Rangers et un club turc 051961rouche 051961rouche a propos de Pas un, pas deux, mais trois nouveaux milieux de terrain au Sporting d'Anderlecht ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 ! JoBg JoBg a propos de Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur den strep den strep a propos de Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit den strep den strep a propos de Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved