Aucun joueur de Premier League ne fait mieux : la statistique impressionnante concernant Thomas Meunier

Thomas Meunier est le joueur qui a parcouru le plus de distance en Premier League en ce tout début de saison, rapporte FotMob. Une statistique impressionnante qui témoigne de l'excellente condition physique du Diable Rouge, qui continue d'afficher un énorme volume de jeu malgré ses 34 ans.

Deux journées de Premier League ont jusqu'à présent été disputées. Thomas Meunier a à chaque fois joué l'intégralité de ses rencontres avec Sunderland. Il a fait ses débuts en Premier League face à Ipswich Town le 22 août dernier. Les Black Cats se sont inclinés sur le score de 2-1 face au promu. Contre Fulham, le natif de Bastogne a à nouveau été titulaire et son équipe s'est imposée 1-0.

Dans le classement des joueurs ayant parcouru le plus de distance en Premier League lors de ces deux premières journées de championnat, l'ancien joueur de Virton figure en tête avec 25,0 km parcourus devant Pascal Groß, milieu de terrain de Brighton de 35 ans, et Kai Havertz, buteur d'Arsenal qu'on ne présente plus. Thomas Meunier a parcouru 12,5 km par match, Pascal Groß, 12,1 et Kai Havertz 12.

Un volume de jeu exceptionnel à 34 ans

Une statistique d'autant plus impressionnante que Thomas Meunier a désormais 34 ans et découvre seulement cette saison la Premier League. Après son premier match contre Ipswich Town, Thomas Meunier reconnaissait d'ailleurs devoir encore s'adapter à ce nouvel environnement. "Peut-être que c'est nouveau pour moi, la Premier League. Tu ne sais pas à quoi t'attendre, tu ne peux sous-estimer personne", expliquait-il après la défaite de son équipe.

Désormais, il compte une victoire et une défaite en Premier League à son actif et est l'une des satisfactions de Sunderland en ce début de saison. Ce samedi, les Black Cats se déplaceront sur la pelouse de Brentford. Un match qui s'annonce loin d'être évident, mais Thomas Meunier espère bien aider son équipe à aller chercher la victoire. Une chose est en tout cas sûre : il ne compte pas ménager ses efforts.