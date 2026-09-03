La guerre est déclarée entre la FIFA et l'UEFA : la situation se complique pour Gianni Infantino

La tension monte entre la FIFA et l'UEFA. L'instance européenne veut attaquer Gianni Infantino en justice et réclame des documents sur son projet abandonné.

Gianni Infantino a évité une crise majeure cet été, mais l'affaire est loin d'être terminée. L'UEFA et ses membres étaient prêts à boycotter la prochaine Coupe du monde 2030 si la FIFA maintenait son projet d'ouvrir la compétition à des investisseurs privés. Le retrait du projet a calmé cette menace, mais pas la colère du football européen, qui avait aussi réclamé le départ du président de la FIFA.

Un projet qui a provoqué la colère de l'UEFA et d'anciens joueurs

La FIFA envisageait d'ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés, une idée qui avait immédiatement provoqué de fortes réactions. Parmi les partenaires potentiels figurait Thrive Capital, la société de l'investisseur américain Joshua Kushner. Face à la contestation, la FIFA avait abandonné son projet.

Plusieurs anciens grands joueurs ont pris position contre Infantino. Luis Figo a réclamé son départ. Bixente Lizarazu, Didier Drogba, Robert Pirès, Juan Sebastián Verón, Claudio Pizarro, Emmanuel Adebayor et Lucy Bronze font partie d'un mouvement réclamant un changement à la tête de la FIFA.

La FIFA contre-attaque

La FIFA n'a pas apprécié l'offensive venue d'Europe. Elle parle d'une campagne de dénigrement menée par l'UEFA et refuse de lui transmettre les documents liés au projet. Selon elle, son homologue européen n'a subi aucun préjudice financier et n'a aucune raison d'exiger l'accès à ces informations.

L'UEFA veut porter l'affaire devant la justice

L'UEFA veut aller plus loin. Elle compte utiliser ces documents pour préparer une plainte en Suisse contre Gianni Infantino pour gestion déloyale. Pour tenter de les obtenir, elle a saisi la justice dans trois États américains. Elle cherche des informations sur les discussions menées par la FIFA avec les investisseurs intéressés par le projet.





Certains documents pourraient contenir des échanges de Gianni Infantino avec des employés et des conseillers de la FIFA. Leur publication inquiète particulièrement l'instance mondiale, qui souhaite protéger des informations qu'elle considère comme confidentielles.

La FIFA estime qu'aucune procédure pénale ne permet actuellement à l'UEFA d’accéder à ses documents internes.