Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

Muzamel Rahmat Loïc Woos
Muzamel Rahmat et Loïc Woos
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Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu
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Des images que l'on n'aime pas voir : Jesse Bisiwu a été contraint de sortir sur civière lors d'une rencontre de Coupe de Catalogne avec le Barça Atlètic, au cours de laquelle il était titulaire, ce mercredi soir. Les images ne laissent pas présager de bonnes choses concernant le jeune ailier arrivé cet été en provenance du Club de Bruges, pour qui l'on espère de bonnes nouvelles dans les heures et les jours à venir.

Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

Jesse Bisiwu peut être rassuré. Sorti sur civière mercredi soir avec le Barça Atlètic, le jeune Belge ne souffre que d'une contusion à la jambe gauche. Le FC Barcelone a communiqué sur son état ce jeudi et prévoit un retour à l'entraînement dans les plus brefs délais.

Les images avaient de quoi inquiéter. Touché après un tacle lors du match de Coupe de Catalogne contre Sabadell, Bisiwu avait essayé de continuer avant de devoir renoncer. Le joueur de 18 ans évite une longue absence, quelques semaines après son transfert du Club de Bruges pour 8,5 millions d'euros. Plus de peur que de mal pour le Diablotin.

Des images que l'on n'aime pas voir : Jesse Bisiwu a été contraint de sortir sur civière lors d'une rencontre de Coupe de Catalogne avec le Barça Atlètic, au cours de laquelle il était titulaire, ce mercredi soir. Les images ne laissent pas présager de bonnes choses concernant le jeune ailier arrivé cet été en provenance du Club de Bruges, pour qui l'on espère de bonnes nouvelles dans les heures et les jours à venir.

Malgré son jeune âge (18 ans) et son absence de parcours au plus haut niveau, le transfert de Jesse Bisiwu a été l'un de ceux ayant animé le mercato estival en Belgique. L'ailier natif de Louvain a quitté le Club de Bruges pour rejoindre le FC Barcelone contre 8,5 millions d'euros.

À l'entraînement avec Lamine Yamal et compagnie, l'international belge chez les espoirs a participé à quelques matchs durant la préparation, mais devrait principalement évoluer avec la deuxième équipe du FC Barcelone pendant quelque temps.

Il était donc sur la pelouse ce mercredi soir avec le Barça Atlètic pour un match de Coupe de Catalogne face à Sabadell, promu en deuxième division espagnole au terme de la saison dernière.

Jesse Bisiwu sorti sur civière avec le Barça Atlètic

Et alors que les jeunes Catalans étaient menés sur le score de 0-1, Jesse Bisiwu a été victime d'un tacle appuyé qui pourrait laisser des séquelles. Soigné à même la pelouse, le Diablotin a finalement dû quitter le pré vert sur civière après avoir tenté de rejoindre la ligne de touche, en vain.

Impossible, évidemment, de déjà connaître la gravité de sa blessure, mais les images ne rassurent pas. Espérons plus de peur que de mal et de bonnes nouvelles dans les heures à venir pour Bisiwu, qui a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2031 au Barça et qui avait reçu les louanges des supporters après ses premières apparitions en match amical, il y a quelques semaines.

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