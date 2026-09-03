Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

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Des images que l'on n'aime pas voir : Jesse Bisiwu a été contraint de sortir sur civière lors d'une rencontre de Coupe de Catalogne avec le Barça Atlètic, au cours de laquelle il était titulaire, ce mercredi soir. Les images ne laissent pas présager de bonnes choses concernant le jeune ailier arrivé cet été en provenance du Club de Bruges, pour qui l'on espère de bonnes nouvelles dans les heures et les jours à venir.