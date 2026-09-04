🎥 Mika Godts, sa première interview au PSG : "Luis Enrique n'a pas vraiment eu besoin de me parler"

Transféré de l'Ajax Amsterdam au Paris Saint-Germain cet été, Mika Godts a livré sa première interview dans la capitale française avant la réception de l'AS Monaco, ce vendredi soir en Ligue 1. Notre compatriote a assuré ne pas avoir eu besoin de réfléchir avant de rejoindre le projet du double champion d'Europe en titre, et a glissé être disponible "partout" pour Luis Enrique.

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain ouvrait ses portes aux médias français avant la rencontre entre le double champion d'Europe en titre et l'AS Monaco de ce vendredi soir. Une journée durant laquelle les différentes recrues parisiennes se sont présentées devant le micro des journalistes.

Parmi elles, Mika Godts, recruté à l'Ajax Amsterdam contre environ 45 M€. "Je suis très heureux d'être un joueur du PSG et de pouvoir jouer au Parc des Princes. Je suis venu ici parce que Paris est un grand club."

Si Ferran Torres a notamment souligné l'impact du discours de Luis Enrique dans sa décision, notre compatriote a répondu. "C'est évidemment un très grand coach, mais en réalité, il n'a pas eu besoin de me parler. J'étais déjà convaincu que je voulais venir ici."

Mika Godts sent déjà la différence entre le PSG et l'Ajax Amsterdam

Diable Rouge à deux reprises, le Louvaniste de 21 ans sait que se faire une place au soleil ne sera pas facile au Parc des Princes. Sa polyvalence peut toutefois l'y aider. "Luis Enrique aime ça, et moi je peux jouer partout", a-t-il assuré. "Que ce soit à gauche, en 10 ou côté droit, je suis prêt. Je suis un joueur offensif, qui aime bien prendre la profondeur."

Alors que l'Ajax peinait à retrouver de sa superbe sur la scène européenne, Mika Godts se trouve désormais dans ce qui se fait de mieux en Europe, et sent tout de suite la différence. "À l'Ajax, on pouvait être mené au score et ne pas revenir, alors qu'ici au PSG on sent qu'on peut revenir à tout moment dans le match, et gagner le match", a-t-il conclu.





Ferran Torres 🇪🇸 « quand Luis Enrique t’appelle, tu viens »



Mika Godts 🇧🇪 « il n’a pas eu besoin de parler, j’étais déjà convaincu que je voulais venir ici »



Lucas Digne 🇫🇷 :



« Il n’a pas eu besoin de parler, quand le PSG vient te chercher il n’y a pas besoin de beaucoup… pic.twitter.com/6saNgyTjjJ — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 3, 2026