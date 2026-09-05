Kevin De Bruyne et le Napoli victimes de l'Inter : les Nerazzurri s'offrent une remontada du tonnerre

Une énorme déception pour Kevin De Bruyne et Naples. L'Inter a remporté in extremis le choc en Serie A. Naples avait pourtant pris une double avance après la pause, mais le champion en titre a complètement renversé la situation, avec le but de la victoire planté à la 91e minute.

Le premier choc de la saison en Serie A n’a pas déçu, loin s’en faut. Pourtant, Kevin De Bruyne, resté sur le banc, a vu l’Inter et Naples se neutraliser lors d’une première mi-temps très serrée et sans but. Hormis un coup franc de Dimarco qui a heurté la barre transversale, les occasions se sont faites rares.

Une deuxième mi-temps de folie

Mais tout a basculé après le repos. En l’espace de trois minutes de folie, De Bruyne a vu depuis le banc Politano (50e) puis Hojlund (53e) donner une double avance aux visiteurs. Contre le cours du jeu peut-être mais les Napolitains semblaient bien avoir géré le coup.

Si ce n’est que l’Inter avait encore une véritable remontada en réserve. Et qui d’autre que Lautaro Martínez pour amorcer le renversement de situation. Dimarco a parfaitement remis un centre vers Martínez (56e), qui a rapidement envoyé le but de la remontada au fond des filets.

Remontada de l'Inter

Après coup, il a toutefois fallu attendre longtemps avant que l'égalisation n'arrive. Mais lorsque Thuram a finalement marqué de la tête à la 82e minute, Naples sentait déjà le coup venir. Même le remplaçant KDB, monté à l'heure de jeu, n'a rien pu faire pour renverser la tendance.



Naples a dû reculer et a encaissé un coup dur dans le temps additionnel, infligé, une fois de plus, par Lautaro Martínez dans les arrêts de jeu. Naples s'incline pour la deuxième semaine d'affilée et reste ainsi bloqué à 3 points sur 9. Et pour couronner le tout, Arsenal vient mercredi lui rendre visite en Ligue des champions.