Loïs Openda retrouve ses sensations après la déception de Turin : "Ce n'était pas une bonne période"

Chafik Ouassal, journaliste football
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Loïs Openda retrouve ses sensations après la déception de Turin : "Ce n'était pas une bonne période"
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Hier soir, le Belge était titulaire en attaque lors de la troisième journée de Ligue 1. Outre une passe décisive, il n'a pas inscrit son deuxième but mais a été auteur d'une solide rencontre. Une performance saluée qui lui permet petit à petit de reprendre confiance et de se relancer.

Vainqueur 3 buts à 1 suite à la réception de l'AJ Auxerre entrainée par Will Still (lire ICI), l'Olympique Lyonnais a très bien su rebondir suite à son élimination douloureuse en barrages de la Ligue des Champions, puis son partage contre Le Havre.

Passé tout près de son deuxième but de la saison

Pour Loïs Openda, cette saison est celle de la relance après un passage compliqué à la Juventus, qui a conduit à la déception de sa non-sélection pour la coupe du monde américaine. Le Belge n'a pas marqué mais a été passeur décisif sur le 2-0 signé par Zachary Athekame (31e).

L'ancien Lensois a beaucoup tenté sans trouver le chemin des filets : "La prochaine sera la bonne, le plus important c'était la victoire et nous devions remonter la pente. J’ai un peu manqué d’efficacité devant les buts mais nous allons travailler pour rectifier tout cela", a confié le Diable Rouge au micro de Ligue 1+.

"C'était important de repartir avec la victoire. On a eu des occasions où on aurait pu aggraver le score, mais on est quand même contents avec cette victoire. On travaille tous les jours, on se parle beaucoup et la connexion sur le terrain se ressent de plus en plus", explique-t-il.

Loïs Openda retrouve ses sensations

Avec un but annulé pour hors-jeu à la 20e minute de jeu, Openda est passé près de son deuxième but de la saison : "Il y a eu pas mal d'actions où je pouvais faire mieux. Le plus important est d'avoir cette connexion. Ce n'est pas rentré ce soir mais ça rentrera la prochaine fois. Je vais travailler pour. La saison sera longue. J'essaye de ressortir la meilleure version de moi-même."

Après une saison compliquée du côté de la Juventus, Loïs Openda est de retour en Ligue 1 après son passage réussi à Lens : "L'année passée n'était pas une bonne période. Je n'ai pas pu montrer mes qualités. C'était compliqué. Je suis épanoui ici et apporte mon expérience pour aussi essayer de m'améliorer et trouver la meilleure version de moi-même."

Salué par son antraineur

"Aujourd’hui, on a un très bon groupe. On va aller chercher tous les matches à fond cette saison. On a de très bons joueurs devant avec Zachary Athekame, Ernest Nuamah, Loïs Openda et d’autres joueurs qui peuvent entrer en cours de match. Il y a une bonne entente, une très bonne cohésion sur le terrain comme en dehors", se réjouit pour sa part l'entraîneur de l'Olympique, Paulo Fonseca.

Avant de se déplacer dans la capitale pour y défier le Paris FC, l'Olympique Lyonnais trône à une belle deuxième place au classement de la Ligue 1, derrière le leader surprise Monaco. L'OL compte sept points en trois matches.

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