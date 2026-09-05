Pas encore "has-been" : Luka Modric continue avec la Croatie !

Luka Modric est éternel. Alors qu'on pensait que la Coupe du Monde 2026 signerait la fin de son histoire avec l'équipe nationale croate, le milieu de terrain de l'AC Milan a finalement décidé de continuer. Il sera présent dans le groupe repris par Slaven Bilic pour la prochaine campagne de Ligue des Nations.

Luka Modric aurait bien mérité de se reposer un peu et de raccrocher les crampons internationaux, à bientôt 41 ans et avec déjà 202 caps sous le maillot de la Croatie. Mais il a finalement décidé de prolonger encore un peu plus le plaisir.

Après la Coupe du Monde 2026, lors de laquelle la Croatie a été éliminée en 16e de finale par le Portugal, tout le pays se demandait en effet ce qu'allait décider Modric en vue de la campagne de Ligue des Nations qui débute ce mois de septembre. Et le Ballon d'Or 2018 n'en a pas encore fini avec la sélection.

C'est la fédération croate de football elle-même qui l'a officialisé. "Le capitaine Luka Modric sera inclus dans la sélection à venir pour les matchs de Ligue des Nations face à l'Espagne, l'Angleterre et la République Tchèque", annonce la HNS via ses réseaux sociaux.

Luka Modric continue avec la Croatie

"Modrić a confirmé au sélectionneur Slaven Bilić et au président de la HNS, Marijan Kustić, sa disponibilité pour la Ligue des Nations, et il est prêt à poursuivre sa fascinante carrière internationale, marquée par 202 sélections et des réussites historiques", continue la fédération croate.

#Croatia captain @lukamodric10 will be included in the upcoming national team squad for #NationdLeague encounters with Czechia, Spain, and England! ! 🇭🇷©️🙌



🟥⬜️ Modrić has confirmed to head coach Slaven Bilić and HNS president Marijan Kustić his availability for the Nations… pic.twitter.com/c9zL029tRe



— HNS (@HNS_CFF) September 5, 2026

Le sélectionneur Slaven Bilic a également réagi à cette décision. "Bien sûr, ça me rend extrêmement heureux, nous sommes tous conscients de ce qu'il apporte à la Croatie à la fois sur et en-dehors du terrain. J'ai hâte de travailler à nouveau avec lui".

Luka Modric a emmené la Croatie jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2018, décrochant au passage le Ballon d'Or plus tard cette même année. En 2022, les Croates décrochaient ensuite le bronze, avant de devoir se contenter d'un 16e de finale cette année.

Modric fêtera ses 41 ans ce mercredi. Il a prolongé cet été pour un an à l'AC Milan, et était encore titulaire le week-end dernier avec les Rossoneri face à Venise lors du deuxième match de la saison en Serie A. Certainement pas un "has-been"...