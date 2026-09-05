Philippe Clement s'apprête pour un événement bien spécial : "Plus agréable après une victoire, c'est sûr"

La saison de Championship sera extrêmement longue. Le Belge a connu un lancement compliqué mais se donne enfin un peu d'air.

Norwich City se déplaçait à Sheffield United pour le compte de la 5e journée de Championship. L'ancien joueur du Cercle Bruges Anthony Musaba ouvrait le score rapidement (8e) avant que Patrick Bamford (23e) ne remette les Blades dans le match. Mohamed Toure doublait la mise avant le repos (44e) et Mathias Kvistgaarden (62e) tuait tout suspense à l'heure de jeu.

Trois points précieux pour Philippe Clement et ses troupes qui peuvent se donner un peu d'air et prendre leur envol. Il s'agit d'ailleurs de la première victoire de la saison à l'extérieur : "Il était important de maintenir notre niveau ou de l'élever. Ce que les gars ont bien fait aujourd'hui contre un bon adversaire, je suis fier de la façon dont l'équipe a joué, de la manière quand ils nous pressaient", a analysé le Belge sur le site du club.

Des occasions et des buts, que demander de plus

Norwich menait 2-1 à la mi-temps et a géré la seconde mi-temps de manière impressionnante, limitant les opportunités de Sheffield United tout en continuant à poser une menace : "Nous en avons parlé à la mi-temps, qu'il est crucial de garder le contrôle du ballon. Nous savions que cet adversaire aimait le jeu direct, avec de longs ballons et jouait avec passion devant son public."

Clement était également satisfait de la contribution de ses remplaçants, avec cinq changements effectués pendant la seconde mi-temps : "Je suis vraiment content de voir que tout le monde a bien fait son travail. C'est important pour l'équipe de savoir qu'on peut compter sur tout le monde. Ce sont aussi des signaux importants que tout le monde est disponible pour l'équipe."

Une course pour fêter la victoire ?

Ce dimanche, Philippe Clement sera au départ des 10km de Norwich : "Ce genre de rendez-vous est toujours plus agréable après une victoire, c'est sûr. J'espère qu'ils se sont bien préparés parce que c'est une course difficile. J'ai hâte de voir les gens, et surtout des supporters du club."





Mais le coach ne prendra pas part à la course : "Normalement, j'aurais dû courir mais j'ai trop de travail à faire ensuite au club, donc cela me prendrait trop de temps. Je ne ferai que le départ et ensuite je retournerai au centre d'entraînement."