🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Parti de Saint-Étienne cet été pour rejoindre Séville en prêt, Lucas Stassin n'a pas tardé à se montrer en inscrivant son premier but dès ses débuts.

Lucas Stassin a marqué pour ses débuts avec Séville. L'attaquant belge, arrivé dans les dernières heures du mercato, a ouvert le score dimanche sur le terrain de l'Espanyol. Entré à la 54e minute, il a inscrit son premier but à la 85e et pensait offrir la victoire aux Andalous. L'Espanyol Barcelone a égalisé en fin de rencontre, empêchant le Belge de fêter sa première apparition par un succès.

Le premier but de Lucas Stassin

Après une tête mal repoussée par la défense catalane, le ballon est resté dans la surface. Bien placé, le Diablotin en a profité pour conclure. Séville évoluait à dix depuis la 56e minute, après l'exclusion d'Arouna Sangante. Les Andalous ont dû disputer presque toute la seconde période en infériorité numérique.

Un prêt d'une saison qui pourrait déboucher sur un transfert

Stassin a rejoint Séville sous la forme d'un prêt d'une saison, avec une option d'achat. Un départ qu'il souhaitait depuis un moment, lui qui ne voulait pas poursuivre sa carrière en Ligue 2 avec Saint-Étienne. La Liga lui offre l'occasion de se mesurer chaque semaine à des adversaires d'un autre niveau et de poursuivre sa progression.

Bloqué à Saint-Etienne trop longtemps

Son envie de partir ne date pas de cet été. La saison dernière, plusieurs clubs de Ligue 1 avaient tenté de l'attirer. L'ASSE avait refusé les différentes approches et comptait sur son attaquant. Le dossier s'est débloqué dans les dernières heures du mercato estival avec l'arrivée de Séville.

Stassin a une saison pour convaincre son nouveau club de le garder. Formé à Anderlecht, le jeune Belge devra gagner sa place dans un nouvel environnement et confirmer devant le but. Il a commencé son passage en Espagne avec du concret. À l'ASSE, il a inscrit 23 buts et délivré 14 passes décisives en 66 rencontres. Des chiffres qui expliquent l'intérêt suscité par l'attaquant, dont la valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros par Transfermarkt.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Séville
Espanyol Barcelone
Lucas Stassin

Plus de news

Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

10:06
"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap Interview

"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap

09:40
L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

09:30
"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

09:03
"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

08:10
"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

07:30
Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

07:00
Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

06:00
Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

05:00
1
Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

23:00
Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

22:40
"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

22:00
"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

22:20
"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

21:40
La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

21:10
Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

21:25

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 4
Real Betis Real Betis 1-0 Real Madrid Real Madrid
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3-2 Racing Santander Racing Santander
Villarreal Villarreal 2-3 Deportivo Deportivo
Valencia CF Valencia CF 0-5 FC Barcelone FC Barcelone
Malaga Malaga 0-0 Levante Levante
Alaves Alaves 5-2 Osasuna Osasuna
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 1-1 Séville Séville
Getafe Getafe 19:00 Celta De Vigo Celta De Vigo
Elche CF Elche CF 21:30 Real Sociedad Real Sociedad

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk Pogi Pogi a propos de Un champion du monde proposé à Anderlecht : les dessous du mercato de Sibierski Albert Dupont Albert Dupont a propos de Vincent Euvrard analyse un succès mérité : "Peut-être le meilleur match depuis que je suis au Standard" den strep den strep a propos de 🎥 La merveille de Kamiel Van de Perre : "Je pense qu'il ne savait pas lui-même qu'il en était capable" den strep den strep a propos de La Louvière au tapis : les Loups balayés au Stayen JoBg JoBg a propos de La réception de Genk sera un gros test : Vitor Bruno, cette fois, doit changer quelque chose Pogi Pogi a propos de "Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un Brugeois déçoit en ce début de saison, Ivan Leko le défend à sa manière 051961rouche 051961rouche a propos de Retournement de situation pour Standard-Antwerp : les supporters anversois finalement autorisés Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved