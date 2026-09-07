🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

Parti de Saint-Étienne cet été pour rejoindre Séville en prêt, Lucas Stassin n'a pas tardé à se montrer en inscrivant son premier but dès ses débuts.

Lucas Stassin a marqué pour ses débuts avec Séville. L'attaquant belge, arrivé dans les dernières heures du mercato, a ouvert le score dimanche sur le terrain de l'Espanyol. Entré à la 54e minute, il a inscrit son premier but à la 85e et pensait offrir la victoire aux Andalous. L'Espanyol Barcelone a égalisé en fin de rencontre, empêchant le Belge de fêter sa première apparition par un succès.

Le premier but de Lucas Stassin

Après une tête mal repoussée par la défense catalane, le ballon est resté dans la surface. Bien placé, le Diablotin en a profité pour conclure. Séville évoluait à dix depuis la 56e minute, après l'exclusion d'Arouna Sangante. Les Andalous ont dû disputer presque toute la seconde période en infériorité numérique.

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Un prêt d'une saison qui pourrait déboucher sur un transfert

Stassin a rejoint Séville sous la forme d'un prêt d'une saison, avec une option d'achat. Un départ qu'il souhaitait depuis un moment, lui qui ne voulait pas poursuivre sa carrière en Ligue 2 avec Saint-Étienne. La Liga lui offre l'occasion de se mesurer chaque semaine à des adversaires d'un autre niveau et de poursuivre sa progression.

Bloqué à Saint-Etienne trop longtemps

Son envie de partir ne date pas de cet été. La saison dernière, plusieurs clubs de Ligue 1 avaient tenté de l'attirer. L'ASSE avait refusé les différentes approches et comptait sur son attaquant. Le dossier s'est débloqué dans les dernières heures du mercato estival avec l'arrivée de Séville.





Stassin a une saison pour convaincre son nouveau club de le garder. Formé à Anderlecht, le jeune Belge devra gagner sa place dans un nouvel environnement et confirmer devant le but. Il a commencé son passage en Espagne avec du concret. À l'ASSE, il a inscrit 23 buts et délivré 14 passes décisives en 66 rencontres. Des chiffres qui expliquent l'intérêt suscité par l'attaquant, dont la valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros par Transfermarkt.