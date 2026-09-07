La presse anglaise ne rate pas Senne Lammens : le Diable Rouge loin de faire l'unanimité

Manchester United a laissé filer la victoire contre Everton dans les dernières secondes. Une soirée frustrante pour Senne Lammens, dont la prestation fait beaucoup parler en Angleterre.

La prestation de Senne Lammens contre Everton n'a pas convaincu la presse anglaise. Le gardien belge a encaissé deux buts lors du partage de Manchester United 2-2, dont un à la 96e minute. Sur la première égalisation, certains médias estiment qu'il aurait pu mieux intervenir. Les notes sont assez différentes.

4/10 pour The Sun

The Sun est le plus sévère et lui donne 4/10. Le média anglais a pointé le manque d'assurance de Lammens dans sa surface. Il lui reproche de ne pas avoir été assez autoritaire sur les ballons aériens et d'avoir parfois mis sa défense dans le doute. Une soirée compliquée aux yeux du journal, malgré le peu de tirs qu'il a dû repousser.

5/10 pour Manchester Evening News

Le Manchester Evening News lui donne 5/10. Le quotidien mancunien a aussi remarqué une hésitation sur un centre en début de rencontre, mais souligne plusieurs prises de balle plus propres. C'est le but de Tyrique George à la 83e minute qui pose question. Sa frappe était puissante, mais Lammens aurait pu mieux protéger son premier poteau. Sur l'égalisation de Maitland-Niles à la 96e, le média estime qu'il ne pouvait rien faire.

6/10 pour la BBC

BBC Sport se montre moins sévère avec un 6/10. Le média britannique revient sur un ballon mal négocié dans sa surface, tout en rappelant que Dewsbury-Hall l'avait gêné sur l'action. En dehors de cet épisode, son match est jugé plutôt correct. Lammens a gardé son calme et repoussé les tentatives qu'il devait arrêter.

La saison est encore longue

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Lammens aura besoin d'un match solide pour faire taire les premières critiques. Après trois journées, Manchester United occupe la onzième place et accuse du retard sur plusieurs concurrents. Les prochaines rencontres seront l'occasion de répondre aux doutes.