La presse anglaise ne rate pas Senne Lammens : le Diable Rouge loin de faire l'unanimité

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
La presse anglaise ne rate pas Senne Lammens : le Diable Rouge loin de faire l'unanimité
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Manchester United a laissé filer la victoire contre Everton dans les dernières secondes. Une soirée frustrante pour Senne Lammens, dont la prestation fait beaucoup parler en Angleterre.

La prestation de Senne Lammens contre Everton n'a pas convaincu la presse anglaise. Le gardien belge a encaissé deux buts lors du partage de Manchester United 2-2, dont un à la 96e minute. Sur la première égalisation, certains médias estiment qu'il aurait pu mieux intervenir. Les notes sont assez différentes.

4/10 pour The Sun

The Sun est le plus sévère et lui donne 4/10. Le média anglais a pointé le manque d'assurance de Lammens dans sa surface. Il lui reproche de ne pas avoir été assez autoritaire sur les ballons aériens et d'avoir parfois mis sa défense dans le doute. Une soirée compliquée aux yeux du journal, malgré le peu de tirs qu'il a dû repousser.

5/10 pour Manchester Evening News

Le Manchester Evening News lui donne 5/10. Le quotidien mancunien a aussi remarqué une hésitation sur un centre en début de rencontre, mais souligne plusieurs prises de balle plus propres. C'est le but de Tyrique George à la 83e minute qui pose question. Sa frappe était puissante, mais Lammens aurait pu mieux protéger son premier poteau. Sur l'égalisation de Maitland-Niles à la 96e, le média estime qu'il ne pouvait rien faire.

6/10 pour la BBC

BBC Sport se montre moins sévère avec un 6/10. Le média britannique revient sur un ballon mal négocié dans sa surface, tout en rappelant que Dewsbury-Hall l'avait gêné sur l'action. En dehors de cet épisode, son match est jugé plutôt correct. Lammens a gardé son calme et repoussé les tentatives qu'il devait arrêter.

La saison est encore longue

Lire aussi… Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin
Lammens aura besoin d'un match solide pour faire taire les premières critiques. Après trois journées, Manchester United occupe la onzième place et accuse du retard sur plusieurs concurrents. Les prochaines rencontres seront l'occasion de répondre aux doutes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Everton
Senne Lammens

Plus de news

Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

23:00
Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

13:00
Frédéric Taquin pourrait reprendre du service : deux portes s'ouvrent à l'étranger

Frédéric Taquin pourrait reprendre du service : deux portes s'ouvrent à l'étranger

12:30
"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité

"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité

12:00
Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées

Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées

11:40
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe ? Un projet exceptionnel se prépare

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe ? Un projet exceptionnel se prépare

11:20
"L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou Interview

"L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou

10:40
Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

10:06
"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap Interview

"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap

09:40
L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

09:30
"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

09:03
🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

08:32
"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

08:10
"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

07:30
Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

07:00
Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

06:00
Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

05:00
1
Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

22:40
"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

22:00
"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

22:20
"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

21:40
La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

21:10
Arsenal avait flairé le bon coup : l'ancien Brugeois Tzolis déjà décisif avec les Gunners

Arsenal avait flairé le bon coup : l'ancien Brugeois Tzolis déjà décisif avec les Gunners

20:40
Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

21:25
LIVE : Anderlecht pousse, le match se débride (0-0) Live

LIVE : Anderlecht pousse, le match se débride (0-0)

19:58
Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

20:23
D1 FFA : Meux arrache la victoire sur le fil, le RWDM assure et Charleroi cale face à Flénu

D1 FFA : Meux arrache la victoire sur le fil, le RWDM assure et Charleroi cale face à Flénu

20:00
Premiers pas cauchemardesques pour Zakaria El Ouahdi en Bundesliga : Hambourg prend l'eau

Premiers pas cauchemardesques pour Zakaria El Ouahdi en Bundesliga : Hambourg prend l'eau

19:30
Dennis Ayensa, buteur à nouveau épanoui au Standard : "Je botterai les fesses d'Abid s'il ne court pas" Interview

Dennis Ayensa, buteur à nouveau épanoui au Standard : "Je botterai les fesses d'Abid s'il ne court pas"

18:40
Un ancien champion d'Angleterre au chevet de Nicky Hayen et Burnley

Un ancien champion d'Angleterre au chevet de Nicky Hayen et Burnley

19:00
Vitor Bruno fait tourner, et pas un peu : plusieurs nouvelles têtes dans le onze d'Anderlecht

Vitor Bruno fait tourner, et pas un peu : plusieurs nouvelles têtes dans le onze d'Anderlecht

17:57
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 7/9

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 7/9

00:00
Gianni Infantino briguera un nouveau mandat à la tête de la FIFA

Gianni Infantino briguera un nouveau mandat à la tête de la FIFA

18:00
Cinq consultants donnent leur avis sur Anderlecht et Stijn Stijnen est le plus positif

Cinq consultants donnent leur avis sur Anderlecht et Stijn Stijnen est le plus positif

17:30
🎥 L'improbable boulette d'un ancien carolo dans un match de D2 anglaise

🎥 L'improbable boulette d'un ancien carolo dans un match de D2 anglaise

17:00
Les grandes ambitions d'une recrue de l'été à Genk : "Veut-on le titre ? Oui, exactement !"

Les grandes ambitions d'une recrue de l'été à Genk : "Veut-on le titre ? Oui, exactement !"

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 3
Ipswich Town Ipswich Town 0-2 Liverpool Liverpool
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-2 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 1-1 Leeds United Leeds United
Manchester City Manchester City 1-0 Coventry City Coventry City
Fulham Fulham 2-3 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-0 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 1-1 Sunderland Sunderland
Hull City Hull City 0-0 Aston Villa Aston Villa
Everton Everton 2-2 Manchester United Manchester United
Arsenal Arsenal 2-1 Chelsea Chelsea

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées JoBg JoBg a propos de Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk Pogi Pogi a propos de Un champion du monde proposé à Anderlecht : les dessous du mercato de Sibierski Albert Dupont Albert Dupont a propos de Vincent Euvrard analyse un succès mérité : "Peut-être le meilleur match depuis que je suis au Standard" den strep den strep a propos de 🎥 La merveille de Kamiel Van de Perre : "Je pense qu'il ne savait pas lui-même qu'il en était capable" den strep den strep a propos de La Louvière au tapis : les Loups balayés au Stayen JoBg JoBg a propos de La réception de Genk sera un gros test : Vitor Bruno, cette fois, doit changer quelque chose Pogi Pogi a propos de "Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un Brugeois déçoit en ce début de saison, Ivan Leko le défend à sa manière Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved