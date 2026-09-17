Zidane et les Bleus iront s'entraîner... à l'Union Saint-Gilloise

La France viendra défier les Diables Rouges le 28 septembre prochain dans le cadre de la deuxième rencontre de la trêve internationale à venir. Et avant de fouler la pelouse du Stade Roi Baudouin, les Bleus pourraient bien aller s'entraîner... à Zaventem.

Selon les informations de La Dernière Heure, l'Equipe de France aurait en effet opté pour le centre d'entraînement de l'Union Saint-Gilloise pour préparer la rencontre de Ligue des Nations face à la Belgique. Elle prévoit ainsi de se rendre à Zaventem le 26 septembre, au lendemain de son match à Istanbul face à la Turquie en ouverture de la campagne de Nations League.

La France ne repassera donc pas par Clairefontaine entre les deux matchs, et volera directement d'Istanbul à Bruxelles. Les Diables Rouges, eux, affrontent le 25 septembre l'Italie au Stadio Olimpico de Rom.

L'Union Saint-Gilloise va devoir s'organiser

La raison de ce choix inhabituel, toujours selon nos confrères, est que la fédération française et le nouveau sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane, cherchaient des infrastructures à l'écart de la foule et des curieux. L'objectif étant d'organiser une séance d'entraînement à huis-clos dès le samedi.

L'Union Saint-Gilloise a déménagé de Lierre, où elle s'entraînait jusque là, à Zaventem l'année passée. Les vice-champions de Belgique seront cependant présents durant la trêve au centre d'entraînement, et vont donc devoir changer leurs plans et s'organiser.

Des discussions seraient toujours en cours entre la RUSG et la fédération française de football afin de trouver une solution convenant à toutes les parties. Mais pour l'Union, c'est en tout cas un bel honneur, et la preuve que leurs infrastructures répondent aux exigences du plus haut niveau, que d'accueillir les doubles champions du monde sur leur(s) pelouse(s) d'entraînement.



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La Belgique affrontera la France le 28 septembre au Stade Roi Baudouin dans le cadre de la deuxième journée de Nations League. Un peu plus tard, le 5 octobre, les Diables Rouges iront au Stade de France. Entre ces deux duels, les Diables recevront la Turquie, le 2 octobre, à Sclessin cette fois.