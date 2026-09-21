C'est clair maintenant, l'Union est un grand club : un seul "détail" reste à régler, et c'est prévu

Chaque été, c'est la même rengaine : comment l'Union Saint-Gilloise va-t-elle réussir à se réinventer et à rester au plus haut niveau du football belge, malgré les départs prévus et l'effet de surprise désormais bel et bien dissipé ? Voilà la trêve internationale, et un constat s'impose : il faut désormais arrêter de se poser la question.

Rappelons pour la forme quels ont été les départs à l'Union Saint-Gilloise cet été : Promise David, Christian Burgess, Fedde Leysen, Anan Khalaili, Kjell Scherpen, Ousseynou Niang, Mohamed Fuseini - voilà pour les titulaires occasionnels et réguliers, auxquels s'ajoutent des auxiliaires comme Giger, Barry, François ou Teunckens.

On parle là du capitaine et patron de la défense, d'un de ses compères dans l'axe, du meilleur buteur (David) et du meilleur joueur (Khalaili) unionistes et d'un gardien de but pas irréprochable, mais on sait que ce poste est très particulier à renouveler. Un club en Belgique, à part Bruges peut-être, est-il capable de s'en relever ?

Même sans Mac Allister...

Et puis, il y a les aléas du football : Anouar Aït El-Hadj qui se met hors-jeu pour de drôles de raisons, alors qu'il était enfin devenu important au Parc Duden ; Kevin Mac Allister victime d'une grave blessure, alors que sa prolongation était un petit miracle.

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Mais l'Union Saint-Gilloise est imperturbable. Les plus prudents d'entre nous se gardaient bien de parier contre elle, mais c'était presque impossible de ne pas avoir des doutes... et comme chaque saison, elle avait un coup d'avance. Un coup d'avance car souvent (on se rappelle du cas Puertas), ce sont les recrues de la saison passée qui, avec un an ou quelques mois d'adaptation, brillent cette saison.

David Hubert est dans un fauteuil

Mateo Biondic, Besfort Zeneli, Guilherme Smith, Massiré Sylla : la réponse à nos doutes, l'Union l'avait en réalité déjà en bonne partie dans son noyau de la saison passée. Si cette saison, les nouvelles recrues Dylan Aquino, Darius Olaru ou encore Nohim Chibani ne vous convainquent pas, patientez donc un peu, car qui sait quel niveau ils atteindront en 2027-2028.



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Ajoutez à ça quelques recrues qui, elles, prestent d'entrée de jeu comme Rebohile Mofokeng et Hervé Koffi, et vous avez la recette d'une équipe qui dans la foulée de la perte de Kevin Mac Allister, et malgré plusieurs suspensions de cadres en Europe, est allée donner une leçon de football au Viktoria Plzen, puis à l'Antwerp.

Certains ont beaucoup de travail durant la trêve internationale XXL qui commence : David Hubert, lui, est dans un fauteuil. Il le prendrait certainement mal s'il nous lisait, mais on a parfois la sensation qu'il a le job le plus simple de Belgique, tant le "système" de l'Union tourne presque en pilote automatique.

Il ne leur manque qu'une chose : un stade

Il faut bien le dire désormais, et en finir avec ces doutes qui commencent à ressembler à un manque de respect : l'Union Saint-Gilloise est devenue, en quelques saisons, un grand club de notre football. Ne manque qu'une chose pour que les derniers sceptiques soient convaincus : un stade digne de ce statut.

Car avec tout l'attachement qu'on a pour le Parc Duden et son aspect pittoresque, le projet de Stade Bempt apparaît de plus en plus important pour l'Union Saint-Gilloise, forcée de déménager jusqu'à Ostende cet été en préliminaires européens, et encore une fois nomade en phase de ligue cette saison. Pire : son match face à l'Hapoel Beer-Sheva se jouera... à l'étranger, faute de trouver un stade en Belgique pour ce match à haute tension. D'ici à 2029, l'USG doit avoir inauguré sa nouvelle enceinte : on l'imagine bien, entre temps, avoir encore garni un peu plus son armoire à trophées...