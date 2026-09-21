Coup dur pour Zidane : un joueur du PSG forfait contre les Diables, son remplaçant déjà connu

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Zinedine Zidane a dû revoir sa copie pour sa première sélection. Warren Zaïre-Emery ne sera pas de la partie contre la Belgique ou lors des autres matchs de cette trêve internationale. SOn remplaçant est déjà connu.