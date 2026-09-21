"Je suis certain qu'il fera du bon travail" : Forbs emballé par la convocation de Sabbe avec la Belgique

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Je suis certain qu'il fera du bon travail" : Forbs emballé par la convocation de Sabbe avec la Belgique
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Carlos Forbs prend de plus en plus de place au Club de Bruges. Le Portugais parle de son entente avec Kyriani Sabbe et de ses ambitions pour cette saison.

Carlos Forbs et Kyriani Sabbe commencent à bien se trouver sur le côté droit. Forbs évolue plus haut et utilise sa vitesse pour provoquer et Sabbe monte régulièrement depuis son poste d'arrière droit. Forbs explique qu'ils sont proches en dehors des matchs.

"Nous avons une bonne connexion, également en dehors du terrain"

Forbs se sent bien dans sa peau au Club de Bruges. Face à Genk, il a constamment recherché son adversaire direct et a bénéficié de beaucoup d'espace pour exploiter sa vitesse. "Je me suis retrouvé dans de nombreuses situations en un contre un, ce qui est une bonne chose pour moi. En tant qu'ailier, il faut rechercher ces situations. Si on ne parvient pas à passer, il faut continuer à essayer encore et encore".

C'est dans ce style de jeu que le Portugais veut faire la différence. Sa vitesse lui permet de créer du danger, mais Forbs sait qu'il doit apporter autre chose pour peser dans un match. "Je ne peux pas expliquer pourquoi je suis aussi rapide, mais ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Dès que vous avez éliminé votre premier adversaire, le deuxième vous attend déjà".

Sur le côté droit, il reçoit de plus en plus le soutien de Sabbe. "Kyriani et moi avons une bonne connexion, sur le terrain comme en dehors. En dehors du terrain, nous plaisantons beaucoup. J'aime vraiment beaucoup Kyri".

Sabbe peut exploiter l'espace derrière Forbs lorsque le Portugais repique dans l'axe et Forbs attire les défenseurs grâce à sa vitesse et crée de l'espace pour son coéquipier.

Lire aussi… Le Club de Bruges n'a laissé aucune chance à Genk : "Ils ont besoin de trouver leurs automatismes"

"Sa sélection avec les Diables Rouges est plus que méritée"

Sabbe vient d'être convoqué pour la première fois avec les Diables Rouges. Une nouvelle qui a fait plaisir à Forbs, heureux de voir son coéquipier franchir cette étape. "Je suis tellement heureux pour lui concernant sa première sélection en équipe nationale. Elle est plus que méritée. Je suis certain qu'il fera du bon travail".

Forbs a de quoi se réjouir contre Genk. Le Portugais a profité de l'espace laissé par la défense et a marqué sur une passe de Hans Vanaken. "La passe décisive pour mon premier but est venue de Hans. Nous savons tous à quel point il est bon et que c'est un joueur fantastique".

Pour ses objectifs personnels, Forbs préfère ne pas se fixer un nombre précis de buts ou de passes décisives. "Je me suis fixé un objectif en termes de buts et de passes décisives cette année, mais je préfère le garder pour moi. J'espère inscrire plus de buts et délivrer plus de passes décisives que la saison dernière".

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