Bruges croque Genk au Jan Breydel : les Blauw & Zwart dans le groupe de tête, les Limbourgeois dans le dur

Grâce à Forbs avant le repos et à deux phases arrêtées en seconde période, le Club de Bruges s'est assez tranquillement imposé face au Racing Genk, ce dimanche dans le cadre de la septième journée de Jupiler Pro League. Les Brugeois se maintiennent dans le groupe de tête avant la trêve internationale, tandis que les Limbourgeois n'occupent que la dixième place avec un décevant bilan de 9/21.

Après sa victoire contre l'Antwerp le week-end dernier, le Club de Bruges devait confirmer face au Racing Genk ce dimanche soir pour terminer du bon pied cette première partie de la saison. Les Blauw & Zwart ne se sont pas loupés.

Les Limbourgeois ont pourtant montré de bonnes choses en début de partie, avec des occasions pour Adedeji-Sternberg et Erenbjerg dans les cinq premières minutes. Bruges a réagi, notamment via Vanaken, dans un premier quart d'heure parti à cent à l'heure.

Bruges ne s'est pas mis de suite à l'abri et a failli le payer

Et quand c'est comme ça, c'est souvent le Club de Bruges qui prend le meilleur de son adversaire. Nouvelle illustration au quart d'heure de jeu avec l'assist de Vanaken pour Forbs et l'ouverture du score (1-0, 15e).

Un but après lequel Genk s'est éteint, laissant la pleine domination au FCB. Brughmans a empêché le break devant Virgili (26e), tandis que Tresoldi a manqué le cadre (27e). Juste avant le repos, Sommer a tout de même empêché Erenbjerg d'égaliser (44e).

Le Club de Bruges n'est pas parvenu à se mettre à l'abri avant le repos et a failli le payer cher. Les hommes d'Ivan Leko ont donc corrigé le tir dès la reprise, pour cette fois mettre Genk hors de portée. Nicolo Tresoldi pensait déjà le faire en profitant d'un corner mal dégagé, mais sa réalisation a finalement été annulée pour hors-jeu (53e).





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Deux phases arrêtées et un 3-0 bien tassé

Le Jan Breydel n'a eu qu'à attendre quelques minutes supplémentaires avant de vibrer pour de bon, grâce à Han-Beom Lee, qui a repris victorieusement un coup franc de Seys donné au second poteau (57e). Un but sur phase arrêtée suivi d'un autre pour le Club, qui a inscrit le 3-0 cinq minutes plus tard grâce à la reprise de la tête de Mechele en première zone, sur un corner de Seys (63e).

Dominant, Bruges a gardé sa cage inviolée malgré des occasions pour Bibout dans le dernier quart d'heure. Les Brugeois ont remporté assez tranquillement leur duel face à Genk et se hissent sur le podium du championnat, à égalité avec Charleroi et avec un point de retard sur le duo Union - La Gantoise. Genk, de son côté, occupe désormais la dixième place avec un bilan de 9/21.