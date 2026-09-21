Du renfort pour les Diables Rouges : le Club de Bruges perd un membre de son staff médical

David Bombeke quitte le Club de Bruges après sept saisons. Le kinésithérapeute de 51 ans va désormais travailler avec les Diables Rouges de Mark van Bommel au sein du staff.

David Bombeke va quitter le Club de Bruges pour rejoindre les Diables Rouges, selon Het Laatste Nieuws. Le kinésithérapeute de 51 ans travaillait avec les Blauw en Zwart depuis sept saisons. Il a décidé de partir pour relever un nouveau défi.Bombeke occupait un poste important à Bruges puisqu'il dirigeait l'équipe des kinésithérapeutes.

Son départ oblige le Club à revoir une partie de son service médical. Après sept années à Bruges, le Belge va travailler avec les internationaux belges. Son expérience sera précieuse car les joueurs viennent de différents clubs et ont des habitudes de travail différentes. Il devra assurer leur suivi physique pendant les rassemblements.

Un staff au complet

Il rejoint un staff qui compte Boudewijn Zenden. L'ancien international néerlandais est passé par le FC Barcelone, Chelsea, Liverpool et Marseille durant sa carrière. Il parle aussi français, ce qui facilite la communication avec une partie des joueurs de la sélection.

Maarten Martens occupe le rôle d'adjoint principal. L'ancien Diable Rouge est le bras droit au sein du staff, où travaille Reinier Robbemond. Bombeke vient renforcer la partie médicale de l'équipe nationale.

De l'expérience dans un autre sport

Avant de travailler dans le football, Bombeke a passé plusieurs années dans le cyclisme, chez Lotto et BMC. Il a accompagné la délégation belge aux Jeux olympiques d'Athènes, Pékin, Londres et Rio de Janeiro. Il va maintenant poursuivre sa carrière avec les Diables Rouges.





Durant cette trêve internationale, les Diables Rouges vont disputer quatre matchs de Ligue des Nations. Ils se déplaceront d'abord en Italie, avant de recevoir la France puis la Turquie. Le rassemblement se terminera par un déplacement en France. Pour son premier rassemblement, Mark van Bommel pourra profiter de ces rencontres pour tester ses joueurs et mettre ses idées en place.