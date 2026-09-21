Update : un protocole de rééducation individuel pour Tawfik Bentayeb

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Tawfik Bentayeb avait été victime d'un gros choc contre Zulte Waregem samedi soir. Conduit à l'hôpital après le match, l'attaquant d'Anderlecht a reçu des nouvelles rassurantes et pourra rejoindre la sélection marocaine durant la trêve internationale.