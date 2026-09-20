"Ils veulent vous faire sortir de vos gonds" : la nouvelle preuve de maturité de l'Union au Bosuil

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
"Ils veulent vous faire sortir de vos gonds" : la nouvelle preuve de maturité de l'Union au Bosuil
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

David Hubert était naturellement satisfait, "mais pas à 100 %" après la victoire méritée de l'Union Saint-Gilloise à l'Antwerp, ce dimanche. Les Bruxellois peuvent entamer la trêve internationale l'esprit tranquille, ce qui n'est pas le cas des Anversois, battus pour la quatrième fois consécutive.

En dominant l'intégralité de la rencontre, l'Union Saint-Gilloise a décroché une victoire méritée sur la pelouse de l'Antwerp, ce dimanche dans le cadre de la septième journée de Jupiler Pro League. Un sixième succès de rang toutes compétitions confondues pour les Bruxellois.

"Je suis satisfait de la manière en sachant qu'on a joué il y a trois jours", souriait David Hubert au micro de DAZN. "La façon dont on est entrés dans ce match, la mentalité, les trois points, les deux buts, la clean-sheet... Pour que je sois à 100 % satisfait, il aurait fallu qu'on inscrive le troisième et le quatrième but sur nos occasions une fois l'Antwerp réduit à 10", a déclaré le T1 unioniste.

Il n'a manqué que l'efficacité à l'Union

Clinique depuis le début de la saison, l'Union a cette fois pas mal galvaudé, mais sans conséquence. "Cela montre qu'on a encore une marge de progression, et tant mieux. C'est ce qu'on veut. Je suis très content de ce 19/21, mais c'est quand tout va bien qu'il faut rester alerte et ne pas prendre les choses à la légère, comme c'était un peu le cas en fin de match. Il faut rester cliniques", a déclaré David Hubert.

L'une de ses satisfactions peut être aussi le visage fort montré par son équipe dans un Bosuil chauffé à blanc qui n'a cessé de contester la moindre décision en la défaveur des Anversois. "Vous savez que cela peut arriver ici, c'est un stade qui vit. Si vous ne savez pas gérer ça, vous devez pratiquer un autre sport", a déclaré, quelques minutes plus tard, David Hubert en conférence de presse.

Les Bruxellois ont su gérer la pression du Bosuil

"Derrière les bancs aussi, les supporters s'en donnent à cœur joie pour vous faire sortir de vos gonds. Il faut savoir gérer ça. C'est amusant et cela nous permet de continuer à repousser nos limites." À ce petit jeu-là, c'est l'Antwerp qui a perdu avec l'exclusion de Bahmed Deuff pour deux cartes jaunes en moins de cinq minutes.

Lire aussi… Le nouveau patron défensif de l'Union n'a que 21 ans : "Il joue comme un grand, pas comme un gamin"

La deuxième paraissait particulièrement sévère, le médian anversois ayant à la base subi une faute de Biondic. Le Bosuil, qui s'est senti lésé, a augmenté encore le volume. "Mais mes joueurs ont parfaitement su gérer ça", a conclu David Hubert, qui peut laisser ses joueurs rejoindre leur sélection avec l'esprit tranquille, un excellent bilan en championnat et une campagne européenne débutée par une victoire 0-3 à Plzen.

La donne n'est pas du tout la même à l'Antwerp, battu pour la quatrième fois consécutive et qui reste désormais sur une série de cinq matchs sans victoire. Les hommes de Marvin Compper, qui ont certes dû faire face à un calendrier compliqué, ont deux semaines pour travailler leurs lacunes et tenter de gommer les six points de retard qu'ils comptent déjà sur la cinquième place.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Union SG
David Hubert

Plus de news

Le nouveau patron défensif de l'Union n'a que 21 ans : "Il joue comme un grand, pas comme un gamin"

Le nouveau patron défensif de l'Union n'a que 21 ans : "Il joue comme un grand, pas comme un gamin"

16:30
Sixième victoire de rang et treizième buteur différent pour l'Union, qui s'impose logiquement au Bosuil

Sixième victoire de rang et treizième buteur différent pour l'Union, qui s'impose logiquement au Bosuil

15:22
Christophe Lepoint stoppe l'hémorragie de Courtrai, qui empoche ses trois premiers points de la saison

Christophe Lepoint stoppe l'hémorragie de Courtrai, qui empoche ses trois premiers points de la saison

21:19
Victoire 8-0, mais encore une mauvaise soirée pour Romelu Lukaku au Fenerbahçe

Victoire 8-0, mais encore une mauvaise soirée pour Romelu Lukaku au Fenerbahçe

21:50
Bruges croque Genk au Jan Breydel : les Blauw & Zwart dans le groupe de tête, les Limbourgeois dans le dur

Bruges croque Genk au Jan Breydel : les Blauw & Zwart dans le groupe de tête, les Limbourgeois dans le dur

20:21
Michel-Ange Balikwisha : "Je n'avais jamais affronté un aussi bon Standard, je suis content pour eux" Interview

Michel-Ange Balikwisha : "Je n'avais jamais affronté un aussi bon Standard, je suis content pour eux"

19:30
Victoire spectaculaire du RAEC Mons et premier succès de Habay-la-Neuve en D1 FFA

Victoire spectaculaire du RAEC Mons et premier succès de Habay-la-Neuve en D1 FFA

20:00
Neuf sur neuf pour Westerlo, qui sème le doute à Saint-Trond

Neuf sur neuf pour Westerlo, qui sème le doute à Saint-Trond

19:00
"C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes Réaction

"C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes

18:30
Parti de l'Union cet été, il perd sa place : "C'est une simple question de forme"

Parti de l'Union cet été, il perd sa place : "C'est une simple question de forme"

15:00
"Il est trop fort pour l'Eredivisie" : un ancien de Pro League impressionne

"Il est trop fort pour l'Eredivisie" : un ancien de Pro League impressionne

18:00
Serie A : Kevin De Bruyne joue tout le match mais le Napoli ne s'impose pas, Keita et Parme vainqueurs

Serie A : Kevin De Bruyne joue tout le match mais le Napoli ne s'impose pas, Keita et Parme vainqueurs

17:30
Premier League : Meunier répond à Van Bommel par un assist, mais Manchester City surclasse Sunderland

Premier League : Meunier répond à Van Bommel par un assist, mais Manchester City surclasse Sunderland

17:18
Officiel : Jelle Vossen ne jouera plus en 2026

Officiel : Jelle Vossen ne jouera plus en 2026

16:30
Deux Old Firm en une semaine : Nicolas Raskin et les Rangers s'offrent encore le Celtic Glasgow

Deux Old Firm en une semaine : Nicolas Raskin et les Rangers s'offrent encore le Celtic Glasgow

15:25
Le Standard faible sur phase arrêtée, à qui la faute ? "Lawrence ne tenait pas Burgess pour gagner le duel" Interview

Le Standard faible sur phase arrêtée, à qui la faute ? "Lawrence ne tenait pas Burgess pour gagner le duel"

14:30
La catastrophe menace les jeunes d'Anderlecht : "Aucune connexion entre nous"

La catastrophe menace les jeunes d'Anderlecht : "Aucune connexion entre nous"

13:30
Scène surréaliste en France : un coach va provoquer ses anciens supporters

Scène surréaliste en France : un coach va provoquer ses anciens supporters

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

QuickPick QuickPick a propos de Le menace que le Standard devra prendre au sérieux : "Ça a été la préparation la plus dure de ma vie" Pogi Pogi a propos de 🎥 La phase qui fait parler à Charleroi : "Même un joueur du Cercle m'a dit qu'il n'y avait rien" JoBg JoBg a propos de "Notre match référence ? On s'en rapproche" : Anderlecht aborde la trêve avec le sourire JoBg JoBg a propos de Frayeur pour Tawfik Bentayeb qui a dû filer à l'hôpital après le coup de sifflet final Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Patrick Pflücke dans son élément, Kevin Van den Kerkhof moins décisif : les notes de Charleroi Union 60 Union 60 a propos de La recette miracle de l'Union : contre Viktoria Plzen, les absents n'ont pas manqué El Malvario El Malvario a propos de Un binational bloqué jusqu'en 2028 'à cause' de Rudi Garcia : "Il a fait le choix d'attendre" Pogi Pogi a propos de Le rêve Lukaku s'éloigne-t-il d'Anderlecht ? "Je n'imposerai aucun joueur à Antoine Sibierski" Pogi Pogi a propos de "11/21, c'est moyen" : le Standard progresse, mais ne corrige toujours pas ses erreurs Eric Stevens Eric Stevens a propos de 📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027 Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved