"Ils veulent vous faire sortir de vos gonds" : la nouvelle preuve de maturité de l'Union au Bosuil

David Hubert était naturellement satisfait, "mais pas à 100 %" après la victoire méritée de l'Union Saint-Gilloise à l'Antwerp, ce dimanche. Les Bruxellois peuvent entamer la trêve internationale l'esprit tranquille, ce qui n'est pas le cas des Anversois, battus pour la quatrième fois consécutive.

En dominant l'intégralité de la rencontre, l'Union Saint-Gilloise a décroché une victoire méritée sur la pelouse de l'Antwerp, ce dimanche dans le cadre de la septième journée de Jupiler Pro League. Un sixième succès de rang toutes compétitions confondues pour les Bruxellois.

"Je suis satisfait de la manière en sachant qu'on a joué il y a trois jours", souriait David Hubert au micro de DAZN. "La façon dont on est entrés dans ce match, la mentalité, les trois points, les deux buts, la clean-sheet... Pour que je sois à 100 % satisfait, il aurait fallu qu'on inscrive le troisième et le quatrième but sur nos occasions une fois l'Antwerp réduit à 10", a déclaré le T1 unioniste.

Il n'a manqué que l'efficacité à l'Union

Clinique depuis le début de la saison, l'Union a cette fois pas mal galvaudé, mais sans conséquence. "Cela montre qu'on a encore une marge de progression, et tant mieux. C'est ce qu'on veut. Je suis très content de ce 19/21, mais c'est quand tout va bien qu'il faut rester alerte et ne pas prendre les choses à la légère, comme c'était un peu le cas en fin de match. Il faut rester cliniques", a déclaré David Hubert.

L'une de ses satisfactions peut être aussi le visage fort montré par son équipe dans un Bosuil chauffé à blanc qui n'a cessé de contester la moindre décision en la défaveur des Anversois. "Vous savez que cela peut arriver ici, c'est un stade qui vit. Si vous ne savez pas gérer ça, vous devez pratiquer un autre sport", a déclaré, quelques minutes plus tard, David Hubert en conférence de presse.

Les Bruxellois ont su gérer la pression du Bosuil

"Derrière les bancs aussi, les supporters s'en donnent à cœur joie pour vous faire sortir de vos gonds. Il faut savoir gérer ça. C'est amusant et cela nous permet de continuer à repousser nos limites." À ce petit jeu-là, c'est l'Antwerp qui a perdu avec l'exclusion de Bahmed Deuff pour deux cartes jaunes en moins de cinq minutes.



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La deuxième paraissait particulièrement sévère, le médian anversois ayant à la base subi une faute de Biondic. Le Bosuil, qui s'est senti lésé, a augmenté encore le volume. "Mais mes joueurs ont parfaitement su gérer ça", a conclu David Hubert, qui peut laisser ses joueurs rejoindre leur sélection avec l'esprit tranquille, un excellent bilan en championnat et une campagne européenne débutée par une victoire 0-3 à Plzen.

La donne n'est pas du tout la même à l'Antwerp, battu pour la quatrième fois consécutive et qui reste désormais sur une série de cinq matchs sans victoire. Les hommes de Marvin Compper, qui ont certes dû faire face à un calendrier compliqué, ont deux semaines pour travailler leurs lacunes et tenter de gommer les six points de retard qu'ils comptent déjà sur la cinquième place.