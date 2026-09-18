🎥 Les Francs Borains, co-leaders de Challenger Pro League après leur victoire contre les RSCA Futures

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Les Francs Borains, co-leaders de Challenger Pro League après leur victoire contre les RSCA Futures
Photo: © photonews
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Avec une équipe remaniée, les Francs Borains sont venus à bout des RSCA Futures et réalisent un 12 sur 15 qui leur permet d'être provisoirement co-leaders de la Challenger Pro League avec le Beerschot et Dender.

Comme chaque année, Georges-Louis Bouchez a toujours de grandes ambitions avec ses Francs Borains. Deux saisons de suite, les Hainuyers ont dû se contenter de lutter pour leur survie en Challenger Pro League. Et s'ils n'étaient pas forcément mal partis lors de ces exercices précédents, le début de saison actuel incite à plus d'optimisme du côté du stade Robert Urbain.

Vanderhaeghe fait tourner l'effectif

Le défi de ce vendredi n'était pas le plus ardu pour les Borains puisqu'ils recevaient des RSCA Futures toujours en quête d'une meilleure connexion en ce début de saison, comme le soulignait l'un des leurs, Alexander De Ridder. Avec quatre revers en cinq sorties, 5 buts marqués et 12 concédés, les jeunes mauves n'arrivent pas dans l'ancien stade Vedette avec les faveurs des pronostics.

Même si Yves Vanderhaeghe a quelque peu fait tourner son effectif pour l'occasion, estimant sans doute son adversaire suffisamment faible pour cela. Une petite erreur d'appréciation dont les jeunes pousses anderlechtoises vont profiter, car du côté des Francs Borains, on ne dispose pas de la recette miracle de l'Union qui permet de changer les onze à l'infini sans impact sur la qualité de jeu.

La merveille de Boussaid

C'est Pape Ndao qui va ouvrir le score à la 36e minute de jeu avant que Raymond Asante ne réponde pour les locaux 120 minutes plus tard. Mais il était dit qu'on n'allait pas souffler une seconde lors de ce dernier quart d'heure puisque Willem Boussaid s'offrait le but de la soirée.

Le jeune milieu offensif mauve s'offrait un petit slalom au sein de la défense locale avant de tromper Swinnen d'une belle frappe du gauche pour redonner l'avance aux visiteurs. C'est d'ailleurs sur ce score de 1-2 que les équipes rentraient aux vestiaires pour la pause.

Les Francs Borains retournent l'affaire en 120 secondes

Lors du second acte, l'expérience des Borains allaient faire la différence alors que els Futures retombaient dans leurs travers défensifs. Grâce à son crâne dégarni, me capitaine Dorian Dessoleil profitait d'une phase arrêtée pour remettre les deux formations à égalité à la 63e avant que, sur une contre-attaque, Maxime Bastian ne donne l'avantage aux ouailles d'Yves Vanderhaeghe à peine 120 secondes plus tard.

Sonnés, les jeunes bruxellois ne parvenaient plus à répondre pendant que les Francs Borains se contentaient de conserver leur avance. Score final 3-2. Un résultat qui suffit au bonheur du club de Georges-Louis Bouchez qui s'installe sur le podium des co-leaders en attendant les matchs du Beerschot et de Dender.

Du côté d'Anderlecht, on retiendra du mieux, mais le bilan comptable reste évidemment préoccupant avec ce cinquième revers de la saison et ce statut de lanterne rouge que la jeune garde bruxelloise conservera encore au moins jusqu'à la prochaine journée.

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