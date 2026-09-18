Kylian Mbappé quitte Nike et devient le visage d'une marque encore inconnue dans le monde du football

Kylian Mbappé quitte officiellement Nike et devient la nouvelle égérie de On, une marque suisse connue pour ses chaussures de running qui se lance désormais dans le monde du football. La star du ballon rond devient également actionnaire et participera au développement de chaussures et de vêtements de football, rapporte L'Équipe. Thierry Henry est directeur de la division football de l'entreprise, un rôle qu'il occupe secrètement depuis 2025.

Dans un monde du football où les joueurs sont principalement sponsorisés par des marques comme Nike, Puma et Adidas, c'est une surprise de voir Kylian Mbappé devenir l'égérie d'une marque qui n'a pas encore fait ses preuves dans le football. Le Français a paraphé un contrat de dix ans en tant qu'ambassadeur mondial. Il était arrivé en fin de contrat avec Nike. Thierry Henry aurait notamment joué un rôle dans sa signature avec l'équipementier sportif.

Le message de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a publié un message sur ses réseaux sociaux : "Dream On, Football. Je rêve toujours de jouer au football. Cela peut paraître surprenant venant de quelqu'un qui en a fait son métier. Mais c'est vrai. Je rêve toujours de jouer avec mes amis. De jouer jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'à l'heure du dîner. De jouer simplement parce que c'était un jeu, bien avant que cela puisse devenir une carrière."

"Je poursuis ce rêve depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Une fois encore, il m'a conduit vers l'un des plus grands changements de ma vie. Aujourd'hui, je me retrouve entouré d'innovateurs qui partagent les mêmes rêves que moi. Rapprocher le pied le plus possible du ballon. Rapprocher les gens le plus possible du jeu. Rapprocher le monde le plus possible du plaisir de jouer."

"Je suppose que c'est ça, la particularité des rêves qui refusent de changer. Ce sont généralement eux qui finissent par tout changer. Continue de rêver", a-t-il conclu.

Pas disponible à la vente avant 2027

Kylian Mbappé pourrait bientôt porter des crampons de la marque, mais aucune commercialisation n'est prévue avant 2027, que ce soit pour les chaussures ou les vêtements de la gamme On Football.