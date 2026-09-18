"On a renoué cette proximité avec les supporters" : Arthur Theate revient sur la Coupe du monde 2026

Arthur Theate s'est récemment exprimé au micro de DAZN sur la Coupe du monde 2026 de la Belgique. Le défenseur belge est satisfait du tournoi réalisé par les Diables Rouges et souligne notamment que celui-ci a permis à la sélection de renouer un lien fort avec ses supporters.

Arthur Theate a disputé un total de trois matchs lors de la Coupe du monde 2026. Il est entré en jeu face à l'Iran (0-0) et a été titulaire face à la Nouvelle-Zélande (1-5) et au Sénégal (3-2 a.p.). "J'ai un regard positif sur la Coupe du monde. Quand tu fais partie d'une Coupe du monde... Tu n'en fais pas soixante dans une carrière. Je n'ai même pas envie de retenir le négatif", a déclaré le Liégeois.

Arthur Theate aurait aimé jouer plus

Le défenseur aurait cependant aimé obtenir plus de temps de jeu : "C'est clair que, pour ma deuxième Coupe du monde, j'aurais aimé jouer tous les matchs. Au début, c'est ce qui était prévu. Dans les mois précédents, lors des qualifications, j'avais tout joué. J'aurais aimé garder cette place, mais au final, je fais quand même trois matchs sur six. Je joue dans trois matchs, mais j'aurais aimé jouer plus."

"Les matchs que j'ai joués, j'ai eu de la chance, on ne les a pas perdus. À un moment, il faut bien que tu en perdes un, ou si tu n'en perds pas, tu es champion du monde et plus personne ne parle de ça. J'essaie vraiment de prendre le positif où il y en a et surtout de rendre fiers les Belges", a-t-il ajouté.

Le défenseur de Bologne veut donc retenir le positif : "Des sentiments personnels, on en a toujours, que ce soit en club ou en sélection. Je n'ai pas envie de garder ce sentiment d'amertume, surtout qu'on a été jusqu'en quarts de finale contre l'Espagne, un match où on aurait même pu créer une petite surprise, mais ça n'a pas été le cas."

"On a renoué cette proximité avec les supporters"

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Arthur Theate estime aussi que cette Coupe du monde a permis à la sélection de renouer un lien fort avec ses supporters : "Je pense qu'on a renoué avec cette proximité avec les supporters qu'on avait perdue depuis 2018. On arrive au prochain tournoi, qui sera en 2028. Et dans cette période de transition, j'ai l'impression que, sur cette Coupe du monde, j'ai retrouvé une proximité énorme entre mes coéquipiers et les supporters. Et nous, les Belges, on a besoin de ça."