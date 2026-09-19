Le Bayern en plante sept, Vincent Kompany particulièrement fier...pour une raison toute bavaroise

Scott Crabbé, journaliste football
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Le Bayern en plante sept, Vincent Kompany particulièrement fier...pour une raison toute bavaroise
Photo: © photonews
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Le Bayern Munich s'est d'ores et déjà offert le carton du week-end en s'imposant sur le score de 7-0 contre l'Union Berlin. Un début d'oktoberfest parfait pour Vincent Kompany, qui peut désormais aborder la trêve internationale avec un excellent sentiment.

De ce samedi 19 septembre a dimanche 4 octobre, la plus célèbre fête de la bière aura lieu à Munich. Un calendrier qui enchante Vincent Kompany : "La plupart des joueurs du Bayern partent en sélection. Ils ne peuvent pas aller à l'Oktoberfest. Nous, le staff technique, si. Mais d'abord, nous voulons remplir notre mission contre l'Union Berlin. Ensuite, j'irai à l'Oktoberfest et je regarderai les matchs internationaux tranquillement", avait-il déclaré.

Message parfaitement reçu par ses joueurs. Alors que le Bayern avait eu toutes les peines du monde à s'imposer à Elversberg (victoire 1-2), il s'est imposé...7-0 contre l'Union Berlin.

Le Bayern Munich déchaîné

Le mur berlinois s'est fissuré une première fois après un peu moins de 20 minutes, sur une belle frappe enroulée de Jamal Musiala. Harry Kane a ensuite frappé depuis le point de penalty après un contact fautif sur Michael Olise. Ce dernier a clos l'addition de la première mi-temps en faisant 3-0 à l'issue d'un coup franc mal dégagé par la défense visiteuse.

On l'a compris : la deuxième mi-temps a encore un peu plus viré au cauchemar pour l'Union Berlin, avec un autre but de Kane (auteur de 101 réalisations en 98 matchs de Bundesliga), le premier but sous le maillot bavarois d'Ismael Saibari et deux autres buts d'Olise (auteur, donc, d'un triplé) en l'espace de trois minutes.

Le Bayern n'a même pas eu besoin de corser le score dans le dernier quart d'heure pour s'imposer par sept buts d'écart. Une victoire plus que méritée pour le Rekordmeister, qui peut se targuer de statistiques à sens uniques : 23 tirs à 3, dont 15 cadrés.

Une prestation sans faille : "Les boys étaient mentalement prêts pour ce match. Nous avons montré de l'énergie, bien fait circuler le ballon et eu une bonne réaction après la première mi-temps difficile à Elversberg. Nous avons montré que nous avons faim et que nous voulons toujours offrir notre meilleure performance. Un beau cadeau aux supporters avant l'Oktoberfest", se félicite Vincent Kompany en conférence de presse.

Olise force 3

Avec la montée progressive du lobbying pour le Ballon d'Or, Kompany ne pouvait pas quitter la salle de presse sans un mot pour le triplé d'Olise, élu homme du match pour la quatrième fois sur les sept premières rencontres de la saison.

Si Vince the Prince n'a pas été aussi loin que son président dans le plaidoyer en vue de la distinction, il n'en a pas moins rappelé tout le bien qu'il pensait de son joueur : "Avec lui, c'est un tout. La façon dont il joue au football, mais aussi la personne qu’il est. Je ne veux pas être un ‘fan’ de mes joueurs. Pour moi, c’est important de voir comment ils sont en tant qu’êtres humains. Michael Olise est un tout, c’est facile de travailler avec des joueurs comme ça".

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