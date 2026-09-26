🎥 "Mes compliments, les gars" : au coeur du discours de Mark van Bommel comme si vous y étiez

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 "Mes compliments, les gars" : au coeur du discours de Mark van Bommel comme si vous y étiez
Photo: © photonews
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Mark van Bommel est un entraîneur heureux après la victoire 0-2 en Italie. Même si tout n'a pas été parfait, notamment en deuxième mi-temps, le nouveau sélectionneur a félicité ses joueurs dans le vestiaire après la rencontre. Il mettait surtout en avant le collectif et la gestion de la rencontre.

Pour Mark van Bommel, débuter son mandat sur le terrain de l'Italie n'avait rien d'un cadeau. Mais à la mi-temps, après 45 minutes pleines au cours desquelles le score aurait dû être plus large, on a compris que c'était Roberto Mancini qui allait avoir le plus de pain sur la planche.

Une heure plus tard, Van Bommel était de retour dans le vestiaire avec sa première victoire en poche. Et donc un premier discours d'après-match à tenir. Un clip immersif publié par l'Union Belge nous en montre une partie.

Tout un groupe concerné

"Après ces 3/4 jours, on essaie d'apporter une idée au sein du groupe. Je pense que tout le monde la comprend et peu l'appliquer. Les remplaçant l'ont compris aussi et l'appliquent bien : cela ramène du calme dans l'équipe. On ne le fait pas à onze, on le fait ensemble", commence le sélectionneur.

"C'est un début, on n'y travaille que depuis quatre jours. Si vous arrivez à reproduire ça tout en progressant à chaque fois, on deviendra meilleurs, plus forts. C'est là qu'on prend du plaisir, je pense que c'est important. Aussi en défendant. Dans la manière de gérer l'adversaire", poursuit-il.

Pour lui, la gestion du match est à souligner : "Bien sûr, il faut un peu de chance. Ils ont eu quelques occasions en deuxième mi-temps. Mais on fait un changement et le jeu change à nouveau ; le calme revient dans l'équipe".

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Mark van Bommel en meneur d'hommes

"Mes compliments, les gars. C'est une question d'intensité, d'engagement, et de qualité. Quand un joueur entre, on d'autres qualités. Mais tout s'accorde bien. Et chacun sait ce qu'il doit faire. Le football est assez simple", continue Van Bommel.

Dans l'extrait publié, le Néerlandais fait l'éloge du collectif et n'est montré que pour des compliments individuels qu'à une seule reprise. Pour féliciter Senne Lammens, dont le retour dans les buts était important après l'élimination en Coupe du Monde contre l'Espagne : "Bravo mon gars. Ce ballon que tu sors, c'est un moment important".

"Profitez-en, mais dans trois jours, on est de retour en match" a ensuite conclu Van Bommel. Après Roberto Mancini, il sera ainsi aux prises avec un autre sélectionneur fraîchement nommé, un certain Zinedine Zidane.

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