Des remontrances de Felice Mazzù aux louanges de Mark van Bommel : "Il ne travaillait pas assez"

Scott Crabbé, journaliste football
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Des remontrances de Felice Mazzù aux louanges de Mark van Bommel : "Il ne travaillait pas assez"
Photo: © photonews
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Dodi Lukebakio a sorti sa séquence fétiche contre l'Italie : un dribble vers l'intérieur du jeu suivi d'une frappe enroulée du gauche dans le petit filet opposé. La Squadra n'avait rien vu venir. Felice Mazzù, qui l'a eu sous ses ordres à Charleroi, constate les progrès effectués par son ancien joueur.

C'est avec deux frappes sensationnelles de son pied gauche lors de cet amical du mois de mars contre les Etats-Unis que Dodi Lukebakio avait rappelé à quel point sa séquence favorite pouvait être létale. Le genre de profil capable de débloquer une rencontre sur un exploit individuel.

Hier, l'ailier de Benfica a encore joué les supersubs contre l'Italie. Un nouveau but sous les yeux de Felice Mazzù, qui était son coach à Charleroi lors de la saison 2017/2018, quand le jeune Lukebakio avait été prêté au Mambourg par Anderlecht.

Une marque de fabrique depuis toujours

Les Zèbres l'avaient ensuite définitivement transféré contre 2,60 millions en janvier. Pour mieux le vendre à Watford contre le double de ce prix l'été suivant. 

L'action décisive d'hier soir à fait sourire Mazzù : "Ce qui est très étonnant, c’est que l’adversaire ne sait pas que Dodi fait du Dodi. Depuis sa naissance, il aime rentrer intérieur et frapper côté opposé. C’est quand même fou qu’une équipe nationale comme l’Italie ne ferme pas l’intérieur", explique-t-il sur le plateau de Complètement Foot.

Dodi Lukebakio a dû travailler

Cela n'enlève rien au mérite de Lukebakio, qui continue à faire la différence : "C’est le genre de joueur à qui on lui dit : vas-y, joue, élimine. Si tu rates, ça arrive. Recommence jusqu’au moment où ça réussit".

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Felice Mazzù sait de quoi il parle. Même si le joueur a fameusement évolué depuis leur période commune dans le Pays Noir. "Il ne travaillait pas assez défensivement. Et se rendait coupable de beaucoup de pertes de balles". L'actuel entraîneur d'Eupen conclut avec un soupir rêveur : "Qu’est-ce que j’aimerais l’avoir dans mon équipe aujourd’hui".

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