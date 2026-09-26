L'UEFA tremble : une rencontre de Ligue des Nations menacée par le boycott d'un ancien du Standard

Scott Crabbé, journaliste football
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L'UEFA tremble : une rencontre de Ligue des Nations menacée par le boycott d'un ancien du Standard
Photo: © photonews
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Demain soir, l'Irlande jouera contre Israël en Hongrie. Du moins en théorie. Car les joueurs irlandais, menés par l'ancien gardien du Standard Gavin Bazunu, sont de moins en moins enclins à jouer contre les Israéliens vu le contexte actuel.

Il y a près de deux ans, Gavin Bazunu avait pris la place de Matthieu Epolo dans les buts du Standard en arrivant en prêt de Southampton. Une situation qui ne l'a pas rendu populaire en bords de Meuse, pas plus que ses prestations assez irrégulières.

Après s'être blessé au ménisque au tout début des Europe Playoffs, il avait mis fin à son prêt de manière anticipée pour retourner se faire soigner en Angleterre.

Inconstant en club mais influant en sélection

La saison dernière, Will Still l'a relancé comme titulaire à son arrivée chez les Saints. Mais le gardien irlandais est ensuite retourné sur le banc suite à l'arrivée de Daniel Peretz (autrefois convoité par Anderlecht) en provenance du Bayern Munich. Il a donc été à nouveau prêté, du côté de Stoke City. Avant d'être définitivement cédé à Bolton l'été dernier.

Titulaire lors des derniers matchs de Championship, c'est en sélection que Bazunu fait parler. En cause, le match de dimanche que l'Irlande doit disputer contre Israël en Hongrie. 

Les Irlandais en plein questionnement

Le gardien a fait le déplacement, mais prendre place dans les buts face à Israël entrerait en contradiction avec ses valeurs. The Irish Time rapporte qu'il a fait part au groupe de sa décision de ne pas se rendre disponible pour la rencontre. 

Alors qu'un boycott généralisé n'était initialement pas prévu, la tenue de la rencontre est désormais bien incertaine. Car sa décision fait réfléchir : d'autres joueurs seraient prêts à faire de même.

La situation est très confuse : de longues discussions au sein du groupe ont retardé l'entraînement et la conférence de presse, pour le plus grand mécontentement du délégué UEFA. A un peu plus de 24h de la rencontre, aucune décision générale n'a encore été prise.

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