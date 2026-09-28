Un ancien entraîneur de Seraing va devenir le T1 du FC Metz

C'est une surprise en Ligue 2 : le FC Metz a décidé de licencier son entraîneur, Luc Holtz, et son entraîneur adjoint, Mario Mutsch, après seulement sept journées de championnat. Son remplaçant devrait se nommer Grégory Proment, que l'on a connu en Belgique sur le banc du FC Seraing. Il négocierait actuellement la libération de son contrat avec la Fédération marocaine, qu'il a rejointe il y a un mois en tant que directeur du centre de formation.

Cinquième avec dix points sur vingt-et-un et six longueurs de retard sur le leader : l'AS Saint-Etienne. Le bilan du début de saison n'a pas été jugé suffisant par les dirigeants du FC Metz.

De quoi valoir la tête de l'entraîneur luxembourgeois Luc Holtz, démis de ses fonctions ce lundi, apprennent nos confrères du Républicain Lorrain. Son adjoint, Mario Mutsch, a d'ailleurs subi le même sort.

Et, toujours selon la même source, le nom de son remplaçant serait déjà connu : Grégory Proment, que l'on avait connu en Belgique, au RFC Seraing, où il avait d'abord été l'entraîneur des U21, puis l'assistant de Jean-Sébastien Legros et José Jeunechamps.

Grégory Proment (ex-Seraing) va devenir l'entraîneur du FC Metz

Il avait ensuite pris les rênes de l'équipe première à l'aube de la saison 2023--2024, avant d'être démis de ses fonctions 18 matchs plus tard, avec un bilan de trois victoires, cinq partages et dix défaites.

Grégory Proment avait, la saison suivante, rejoint Clermont, là aussi en passant d'abord par l'équipe B puis en étant entraîneur adjoint de l'équipe première, avant de devenir coach principal le temps de deux matchs comme intérimaire, puis d'une saison complète.





Directeur du centre de formation de la Fédération marocaine depuis un mois à peine, Proment négocierait la libération de son contrat afin de rejoindre le FC Metz, club dont il a porté le brassard de capitaine durant sa carrière de joueur et pour lequel il compte plus de 300 apparitions chez les professionnels. En portant aussi les couleurs du SM Caen, l'ancien médian défensif compte, au total, 293 rencontres de Ligue 1 dans sa carrière.