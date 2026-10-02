L'héritage de Kevin De Bruyne à Manchester City menacé ? "Je serais furieux"

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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L'héritage de Kevin De Bruyne à Manchester City menacé ? "Je serais furieux"
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L'affaire des infractions financières reprochées à Manchester City pourrait dépasser le cadre du club. En cas de lourdes sanctions, l'héritage de joueurs comme Kevin De Bruyne pourrait être touché.

Jamie Carragher (ancien défenseur de Liverpool) estime que les titres remportés par Manchester City entre 2009 et 2018, période visée par les infractions financières, devraient disparaître du palmarès du club. Mais il souligne que ce sont les joueurs qui risquent d'en pâtir.

Une commission indépendante a jugé que Manchester City avait enfreint les règles financières de la Premier League entre 2009/10 et 2017/18. Le club nie les accusations et a fait appel. Au cours de cette période, City a remporté trois titres de Premier League, une FA Cup, trois League Cups et un Community Shield. De Bruyne est arrivé en 2015 et a vécu une partie importante de cette période.

"De Bruyne est l'un des meilleurs joueurs"

Carragher estime que les titres remportés durant la période concernée doivent être retirés. "Je pense que les titres et trophées gagnés par Manchester City durant cette période devraient être retirés de leur palmarès", a-t-il déclaré. La question de savoir si ces récompenses doivent être attribuées aux deuxièmes est, selon lui, un autre débat.

C'est l'impact sur les joueurs qui le touche. "J'ai de la peine pour les joueurs de Manchester City", a déclaré Carragher. "Ils auront presque l'impression qu'une grande partie de leur carrière est marquée d'un astérisque, ou que les gens vont considérer cela comme une mascarade".

Il cite explicitement De Bruyne. "Je pense à Kevin De Bruyne, l'un des meilleurs joueurs que j'ai vus. Il aurait pu jouer dans n'importe quelle équipe au monde et serait toujours resté l'un des meilleurs joueurs. Il était fantastique".

Lire aussi… Un retour et plusieurs déceptions : voici les cinq Diables Rouge envoyés en tribune face à la Turquie

Mais selon Carragher, le Diable Rouge a consciemment choisi Manchester City. "Il a choisi de faire de Manchester City son club. L'une des raisons pourrait être que son salaire était peut-être plus élevé en raison de la situation autour de Manchester City et des accusations".

Selon Carragher, cela fait de lui une possible victime collatérale de cette affaire. "S'il regarde en arrière à la fin de sa carrière sur ses dix années à Manchester City, et que le monde entier considère cette période comme une mascarade, je serais furieux. Absolument furieux que des gens du monde entier regardent ma carrière de cette manière à cause de ce qui s'est passé au-dessus de ma tête".

"Il ne s'agit pas de médailles, mais de sentiments"

Carragher fait une distinction entre les récompenses officielles et ce que les joueurs retiennent de leur carrière. "J'ai eu la chance de gagner quelques médailles. Des années plus tard, je ne les regarde jamais. Mes pensées reviennent à un moment, à une sensation dans mon ventre. Je me souviens de l'arbitre qui siffle la fin après un grand match".

Selon lui, ces moments ne peuvent pas être rendus aux clubs et aux joueurs qui ont peut-être manqué un titre. "Ces joueurs n'auront jamais ce sentiment. Manchester City le leur a enlevé".

Et donc : "Il ne s'agit pas de médailles, il s'agit de sentiments. Et c'est ce que Manchester City a enlevé".

Carragher n'épargne pas la direction du club. "City est un club formidable et le restera pendant des centaines d'années. Mais je ne vois pas comment les propriétaires peuvent continuer dans le football anglais après ce qui s'est passé".

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