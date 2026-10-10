🎥 Boulette et but gag record encaissé par le Bayern, Hambourg respire malgré un auto-but de Bornauw

Chafik Ouassal, journaliste football
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🎥 Boulette et but gag record encaissé par le Bayern, Hambourg respire malgré un auto-but de Bornauw
Photo: © photonews
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Les championnats européens faisaient leur grand retour après la longue trêve internationale. En Bundesliga, le Bayern Munich se déplaçait à Augsburg et Hoffenheim recevait Hambourg. Deux rencontres avec pas mal de Belges en action.

Suite au match nul de Dortmund, le Bayern (en déplacement à Augsburg) pouvait prendre la tête avec les trois points. Mais Vincent Kompany a vu ses hommes encaisser un but après seulement 8 secondes de jeu à cause d'une erreur de son portier.

Record de Bundesliga de 9 secondes battu

En effet, le ballon roulait à peine que Manuel Neuer s'est illustré avec une grosse erreur peu habituelle de sa part. Une relance complètement manquée, ou plutôt une tentative de balle lobée trop près de son adversaire, a ainsi profité à Robin Fellhauer pour marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, détrônant les buts de Karim Bellarabi et Kevin Volland, qui avaient chacun mis 9 secondes. 

Le champion a bien essayé de redresser la situation mais a eu toutes les peines du monde malgré trois buts annulés pour hors-jeu. Après le repos, Harry Kane offrait l'égalisation avec un assist pour Saibari (55e). Mais Ribeiro (64e) remettait les locaux aux commandes mais heureusement pour Vincent Kompany, la classe de Kane sauvait les meubles.

L'attaquant anglais servait Brown (80e) pour l'égalisation. Gnabry pensait même offrir la victoire au Bayern, mais son but était finalement annulé pour hors-jeu. Un match nul spectaculaire et un record pour les archives de la Bundesliga, donc, et un point pour le Bayern, qui ne profite pas du faux-pas de Dortmund mais évite la catastrophe.

Hambourg et ses Belges quittent la zone rouge

De son côté, Hambourg avec Sebastiaan Bornauw et Albert Sambi Lokonga titulaires, repart avec les trois points d'Hoffenheim (sans Nathan De Cat, resté sur le banc tout le match).

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Poulsen (12e) donnait l'avance au HSV mais Bornauw égalisait malgré lui, sur un auto-goal juste avant le repos. Conte (53e) redonnait l'avance aux locaux avant que Moffi n'égalise (83e). Muheim offrait finalement la victoire aux visiteurs dans les arrêts de jeu et trois points qui font grand bien au HSV qui sort de la zone rouge.

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